Mit Milliarden-Ausgaben will der Bund die Infrastruktur modernisieren. Doch der Iran-Krieg lässt die Kosten im Straßenbau rasant steigen. Die Baubranche wirft der Politik vor, sie im Stich zu lassen.
Frankfurt/Main - Die Bundesregierung will mit Milliardensummen Straßen und Brücken modernisieren, doch der Iran-Krieg lässt die Kosten hochschnellen. Die Bauindustrie warnt vor Verzögerungen bei dringenden Investitionen in die Infrastruktur und wirft der Politik vor, sie auf Preisanstiegen sitzenzulassen.