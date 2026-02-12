Steffi Graf: Neuer Job für die Tennislegende nach Jahren der Zurückgezogenheit

Die Tennislegende zeigt sich nach dem Ende ihrer Sportkarriere nur selten in der Öffentlichkeit. Nun startet sie eine Kampagne für die Sportmarke eines Discounters.
Tennislegende Steffi Graf hat nach Jahren der Zurückgezogenheit ein neues Engagement: Die ehemalige Ausnahmesportlerin wirbt international für die Sportmarke Crivit des Discounters Lidl. Dies teilte das Unternehmen aus dem baden-württembergischen Bad Wimpfen mit. „Bewegung ist für mich weit mehr als nur Training oder Performance – sie ist ein Stück Lebensqualität und Lebensfreude, die ich an möglichst viele Menschen weitergeben möchte“, zitierte Lidl Graf in der Mitteilung.