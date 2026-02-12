Steffi Graf: Neuer Job für die Tennislegende nach Jahren der Zurückgezogenheit

Die Tennislegende zeigt sich nach dem Ende ihrer Sportkarriere nur selten in der Öffentlichkeit. Nun startet sie eine Kampagne für die Sportmarke eines Discounters.

Tennislegende Steffi Graf hat nach Jahren der Zurückgezogenheit ein neues Engagement: Die ehemalige Ausnahmesportlerin wirbt international für die Sportmarke Crivit des Discounters Lidl. Dies teilte das Unternehmen aus dem baden-württembergischen Bad Wimpfen mit. „Bewegung ist für mich weit mehr als nur Training oder Performance – sie ist ein Stück Lebensqualität und Lebensfreude, die ich an möglichst viele Menschen weitergeben möchte“, zitierte Lidl Graf in der Mitteilung.

Die Kampagne mit dem Motto „Find your move“ soll demnach in 30 Ländern präsentiert werden. Auf einem Foto zur Mitteilung lächelt Graf in schwarzem T-Shirt und schwarzer Steppweste in die Kamera.

Graf verzauberte die Tenniswelt

Die 56-Jährige verzauberte in den 1980er und 90er Jahren die Tenniswelt. Sie ist siebenmalige Wimbledonsiegerin, hat insgesamt 22 Triumphe bei Grand-Slam-Turnieren vorzuweisen und war 377 Wochen die Nummer eins der Welt.

Nach dem Ende ihrer Tenniskarriere 1999 zog sie sich weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück. Ausführliche Interviews gibt sie nur selten, öffentliche Auftritte für Sponsoren oder ihre Stiftung „Children for Tomorrow“ sind rar. So kam sie beispielsweise 2021 in Hamburg zum Startschuss für das Projekt „HonigHelden“, das sie mit ihrer Stiftung unterstützt - eine Therapiepraxis für geflüchtete Kinder. Mit ihrem Mann, dem Ex-Tennisprofi Andre Agassi (55), lebt sie in Las Vegas in den USA. Die beiden haben einen Sohn und eine Tochter.

2022 betonte die gebürtige Mannheimerin in einem Interview, ein Leben im Fokus der Öffentlichkeit sei für sie nie erstrebenswert gewesen. „Ich habe grundsätzlich wenig Bedürfnis nach Öffentlichkeit“, sagte sie damals dem Magazin „Vogue Germany“. „Auch während meiner Karriere war mir meine Privatsphäre sehr wichtig, was damit zu tun haben könnte, dass ich bereits in einem so jungen Alter im Rampenlicht stand.“