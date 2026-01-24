St. Georgen, Thailand, USA, Dubai – als Regisseur ist Steffen Hacker aus St. Georgen weltweit unterwegs. Mit „Home Sweet Home: Rebirth“ hat er die Tür nach Hollywood aufgestoßen.
Spätestens seit 2015 ist der gebürtige St. Georgener Steffen Hacker in der Bergstadt als Regisseur bekannt. Damals füllte sich das alte Bergstadt-Krankenhaus – kurz vor seinem Abriss – noch einmal für ein paar Tage mit viel Leben. Einige Szenen für den Mystery-Thriller „Ingenium“, bei dem Hacker Regie führte, wurden hier gedreht.