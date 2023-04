1 Nena gilt als „Topact“ der Veranstaltungsreihe 2023. Foto: © Sarah Rechbauber / Laugh + Peas GmbH

Veranstalter Jürgen Ott ist mit der Vorbereitung der Veranstaltungsreihe später dran als sonst. Doch der „Topact" steht fest: Die Sängerin Nena wird am Montag, 31. Juli, auftreten.









Ja, es gibt 2023 einen Klostersommer. „Ich weiß, ich bin in diesem Jahr spät dran“, sagt Veranstalter Jürgen Ott. Das hat aber auch Gründe.

Es sind vor allem die Nachwirkungen der Corona-Pandemie. Es war schwierig, Künstler zu verpflichten, weil viele noch Nachholkonzerte zu absolvieren haben. Und die Veranstalter – Ott weiß das auch von Kollegen – sind gebrannte Kinder. 2020 und 2021 wurden große Vorbereitungen getroffen und die Konzerte mussten dann wegen Covid-19 abgesagt werden.

Vor diesem Hintergrund kann sich das Programm des Klostersommers 2023 fürwahr sehen lassen. Ott ist zuversichtlich, auch die drei noch offenen Termine adäquat besetzen zu können.

Fast ausverkauft

„Topact“ wird Nena sein. Die Ikone der Neuen Deutschen Welle tritt am Montag, 31. Juli, in Hirsau auf. Sie hatte 1982 mit „Nur geträumt“ ihren Durchbruch und zählt heute zu den erfolgreichsten deutschen Popsängerinnen. Mit „99 Luftballons“ schaffte es Nena sogar ganz nach vorn in den US-Charts.

Schon fast ausverkauft ist der Auftritt von Hubert von Goisern, der am Donnerstag, 27. Juli, den Auftakt macht. Der Alpenrocker aus Österreich war 2012 schon einmal Gast beim Klostersommer. Sein bekanntester Song „Weit, weit weg“ stammt gleich von seinem ersten Album „Aufgeigen statt niederschiassen“ aus dem Jahr 1992.

Am Sonntag, 30. Juli, steht Stefanie Heinzmann auf dem Programm des Klostersommers. Die Schweizer Pop- und Soulsängerin, die als Siegerin eines Casting-Wettbewerbs im Rahmen von Stefan Raabs Fernsehshow „TV Total“ 2008 bekannt wurde, stand schon mit Pop-Giganten wie Lionel Richie auf der Bühne. Sie wurde unter anderem mit dem „Echo“ ausgezeichnet.

Die Musiker der „Spider Murphy Gang“ um Sänger Günther Sigl und Gitarrist Barny Murphy kommen zum dritten Mal in die Hesse-Stadt. Sie sind 2011 bei „Calw rockt“ aufgetreten und waren 2016 unplugged beim Klostersommer zu hören. Ihre Klassiker „Skandal im Sperrbezirk“ und „Schickeria“ begeistern bis heute, gehen in Ohr und Beine mit schnörkelloser, handgemachter Rockmusik samt bayerischem Dialekt. Die Band spielt am 1. oder 2. August.

Dann sind wieder Österreicher zu Gast. Mit einer Mischung aus Pop, Indie-Rock und Rock‘n‘Roll feierte „Wanda“ mit den ersten beiden Alben „Amore“ (2014) und „Bussi“ (2015) in ihrem Heimatland große Erfolge. Die Band aus Wien tritt am Donnerstag, 3. August, auf.

Baurechtsamt überwacht Auf- und Abbau

Welche Bedeutung steckt wirklich hinter all den Popsongs, hinter den zeitlosen Radiomelodien, die wir auswendig mitsummen können? Dieser Frage widmet sich „SWR1 Pop und Poesie“. Auch 2023, am Freitag, 4. August, ist der Publikumsmagnet wieder beim Klostersommer dabei. Die Künstler interpretieren die größten Hits aller Zeiten - auf ihre ganz eigene Art und Weise.

Traditioneller Abschluss

Am Samstag, 5. August, tritt die Amy Winehouse-Band auf. Die Originalband der 2011 verstorbenen Sängerin kommt mit einer neuen Frontfrau, die Amy ganz nahe kommen soll. Den Abschluss am Sonntag, 6. August, bildet traditionell „Kloster in Flammen“. Wie Ott sagte, wird es, unter Leitung eines neuen Pyrotechnikers, in diesem Jahr eine Mischung aus Feuerwerk und Lasershow geben.

Vor allem aufgrund des Engagements von Oberbürgermeister Florian Kling sind die Probleme, die es mit Schlösser und Gärten Baden Württemberg, zuständig für das Kloster Hirsau sowie weitere 61 Denkmäler im Land, ausgeräumt (wir berichteten). Das Baurechtsamt der Stadt Calw wird, so Ott, Auf- und Abbau sowie die komplette Spielzeit beaufsichtigen. „Die sind sehr genau, zum Teil auch kleinlich, aber auch vernünftig und vor allem lösungsorientiert“, so der Veranstalter. Allerdings kann bislang mit den 40-Tonnern nicht bis zum Kreuzgang gefahren werden. Die Ladung muss mit zwei Gabelstaplern einzeln zur Bühne transportiert werden.

Karten im Vorverkauf gibt es für Hubert von Goisern, „Wanda“, „Pop & Poesie“ sowie Kloster in Flammen unter klostersommer.de. Der Vorverkauf für die anderen Veranstaltungen beginnt demnächst.