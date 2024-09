Stefanie Ackermann im Interview: Diese Themen will die neue Ortsvorsteherin von Ettenheimmünster angehen

Diese Themen will die neue Ortsvorsteherin von Ettenheimmünster angehen

1 Stefanie Ackermann ist die neue Ortsvorsteherin von Ettenheimmünster. Foto: Hiller

Stefanie Ackermann hat in Ettenheimmünster die Nachfolge von Rita Ohnemus als Ortsvorsteherin angetreten. Die 28-Jährige verriet, was ihre Motivation für das Amt war.









Bei der Wahl der neuen Ortsvorsteherin ist der Ettenheimmünsterer Ortschaftsrat einen eher ungewöhnlichen Weg gegangen: Stefanie Ackermann ist kein gewähltes Mitglied des Gremiums, wird dieses aber in Zukunft leiten. Mit unserer Redaktion hat die Ortsvorsteherin darüber gesprochen, warum das auch von Vorteil sein kann und welche Themen sie in den Fokus rücken will.