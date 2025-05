Stefan Ries in Amt eingeführt: Neuer Pflegedirektor fürs Lahrer Ortenau-Klinikum

1 Bei der Begrüßung (von links): Medizinischer Vorstand Peter Kraemer, stellvertretender Ärztlicher Direktor Christian Blahak, Pflegedirektor Stefan Ries, Pflegerische Vorständin Kathleen Messer, Vorstandsvorsitzende Claudia Bauer-Rabe, OB Markus Ibert und Klinikdirektor Christof Mutter in der Kapelle des Ortenau-Klinikums Lahr Foto: Ortenau-Klinikum/ Eggersglüß Stefan Ries übernimmt sein Amt an den Betriebsstellen des Klinikums in Lahr und Wolfach. Mit den Klinikleitungen wird er die Weiterentwicklung der Pflege mitgestalten.







Das Ortenau-Klinikum hat bereits zum 1. Mai die Pflegedirektion an den Betriebsstellen Lahr und Wolfach neu besetzt. In einem feierlichem Rahmen wurde Stefan Ries nun am vergangenen Montag offiziell in sein Amt als Pflegedirektor eingeführt. Vorstandsvorsitzende Claudia Bauer-Rabe, Lahrs Oberbürgermeister Markus Ibert und die Pflegerische Vorständin Kathleen Messer begrüßten Ries gemeinsam mit zahlreichen Gästen aus Klinik, Kreispolitik und Pflege, wie es in einer Pressemitteilung heißt.