3 Silas und Kim Baumann beeindrucken Moderator Thomas Gottschalk mit ihrer Wette. Foto: ZDF

Die Geschwister Silas und Kim Baumann aus Rottweil haben 2008 ein Millionen-Publikum begeistert. Knapp 15 Jahre nach ihrem gefeierten Fernsehauftritt bei "Wetten, dass..?" lüften die beiden ihr Geheimnis hinter der Wette.















Rottweil-Zepfenhan - "Es ist witzig, dass sich dafür noch mal jemand interessiert", sagt Kim Baumann im Gespräch und lacht. Genau am 26. Januar 2008 haben die Geschwister, damals sechs und neun Jahre alt, aus dem Rottweiler Stadtteil Zepfenhan nicht nur Verwandte und Freunde in der Region, sondern Fernsehzuschauer in ganz Deutschland verzaubert.