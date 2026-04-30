Auch vor einem großen Leserpublikum findet der Bosch-Chef Stefan Hartung persönliche Worte zum Stellenabbau und Werkschließungen in seinem Konzern.
Stefan Hartung legt wieder ein enormes Tempo vor. Dem Bosch-Chef hilft dabei seine schnelle Auffassungsgabe und eine enorme Sprechgeschwindigkeit. Das passt dann besonders gut zum Thema, wenn der 60-Jährige an diesem Abend auf den externen Schrittmacher der deutschen Autoindustrie zu sprechen kommt: China. „Die chinesischen Kunden wollen von uns die Produkte immer schneller, immer billiger und immer mehr davon“, sagt der Vorsitzende der Bosch-Geschäftsführung im Gespräch mit Joachim Dorfs und Anne Guhlich, dem Chefredakteur und der stellvertretenden Chefredakteurin von Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten.