«Steckerlfischfiasko»: Weiterer Fall von Franz Eberhofer wird verfilmt

1 Sebastian Bezzel und Lisa Maria Potthoff bei der Premiere von "Rehragout Rendezvous" in München. Foto: Felix Hörhager/dpa

Der Eberhofer Franz ermittelt wieder im Kino: Die Filmreihe rund um den bayerischen Ermittler erhält mit «Steckerlfischfiasko» einen weiteren Teil. Aber Fans müssen sich dafür noch etwas gedulden.









München - Mal wieder ein Mord in Niederkaltenkirchen: Ein weiterer Roman der Eberhofer-Reihe von Autorin Rita Falk wird verfilmt. Constantin Film kündigte am Freitag Dreharbeiten für 2025 an, der Film mit Namen "Steckerlfischfiasko" soll im Sommer 2026 in die Kinos kommen. Dass diese Romanvorfolge verfilmt werden könnte, war eine Zeit lang ungewiss.