2 Ein Prosit auf einen schönen Sommertag: Auf dem Gelände des Römischen Freilichtmuseums fand am Samstag ein Steampunk-Picknick statt. Foto: Maute

Da hätten garantiert auch die Römer gestaunt: Das Gelände der Villa rustica bildete am Samstag einmal mehr die Kulisse für ein Steampunk-Picknick. Ein Tête-à-tête zwischen Antike und Viktorianischem Zeitalter.

Hechingen-Stein - "Schau mit beiden Augen, schau", heißt es in einem Roman von Jules Verne. Im Römischen Freilichtmuseum in Stein gibt es wahrlich viel zu sehen. Am vergangenen Samstag jedoch noch mehr als sonst. Bereits an der Eingangspforte fiel der Blick auf Damen und Herren in prachtvoller Gewandung, die über das weitläufige Gelände flanierten oder es sich unter schattenspendenden Bäumen auf Picknick-Decken bequem gemacht hatten. Doch was hat diese illustre Gesellschaft mit den Römern und was mit dem Schriftsteller Jules Verne zu tun?

Ersteres ist schnell erklärt. Für die "Zeitreisenden" ist es mittlerweile schon zur Tradition geworden, sich einmal im Jahr bei der Villa rustica zu treffen und "an dieser schönen Örtlichkeit" gemeinsam einen erlebnisreichen Nachmittag zu verbringen. Denn dort, wo sich schon Kelten, Römer und Alamannen niedergelassen haben, fühlen sich auch die sogenannten "Steampunks" wohl.

Um in ihrer Epoche zu landen, muss der "Sekundenzeiger der Geschichte" allerdings noch weit nach vorne gedreht werden. Irgendwann ist man dann im Viktorianischen Zeitalter angekommen, dessen Kultur die Steampunks in idealisierter Form präsentieren. Der Bogen vom Steampunk zu Jules Verne ist indes schnell geschlagen, hat doch der Begriff, der sich vom Englischen "steam" (Dampf) ableitet, seine Wurzeln unter anderem in den Romanen und Geschichten des französischen Autors. Die "Erben" von Jules Verne, wie sich die "Zeitreisenden" selbst nennen, führen seine Gedanken und Visionen weiter ‒ und das nicht nur in Sachen Gewandung. Gleichwohl ist es die Mode des Viktorianischen Zeitalters, die ganz besonders ins Auge sticht. Ladies in teils bodenlangen, spitzenbesetzten Kleidern und Gentlemen im Frack zogen auch beim dritten Steampunk-Picknick in Stein alle Blicke auf sich. Accessoires wie Taschenuhren, Werkzeuge, Flieger- oder Schweißerbrillen und außergewöhnliche Kopfbedeckungen machen die aufwändigen Outfits zu ganz individuellen.

"Es ist schön, dass Ihr alle da seid und dass nach einem Jahr Pause nun wieder ein Stück Freiheit möglich ist", begrüßte Organisator Dietmar Schneidewind, der gemeinsam mit seiner Frau Sabine und Hündin Cora nach Stein gekommen war, die Anwesenden. Unter den Steampunks besser bekannt als Edelleute von Syntronica, hatten die beiden keine Mühen gescheut, um den Gästen einen schönen Tag zu bereiten.

Diese hatten teils weite Wege in Kauf genommen, um am Treffen teilzunehmen und posierten dabei gerne für die Fotografen. Wie man sich in so einem Kostüm fühlt? "Wie in einer anderen Welt", beschrieb es eine Teilnehmerin, die nicht nur in Sachen Kleidung, sondern auch in Bezug auf stilechte Utensilien nichts dem Zufall überlassen hatte. Kleine Silbertabletts mit Obsttellern und Kristallgläsern sorgten für eine elegante Picknick-Atmosphäre, die die Anwesenden, untermalt von musikalischen Klängen, an diesem Sommertag auch unter Coronabedingungen ausgiebig genossen.