Stausee Schömberg: Wachdienst der DLRG kann Leben retten – doch Personal fehlt

1 Die rote Fahne der DLRG Wasserrettung zeigt an, dass die Ehrenamtlichen vor Ort sind. Wenn Badegäste in einer Notlage sind, können sie schnell helfen. Foto: Marschal Die ehrenamtlichen Wachgänger der DLRG Oberes Schlichemtal halten an heißen Wochenendtagen Wachdienst am Stausee. Doch die Personaldecke ist dünn, ihre Arbeit lebensrettend.







Wenn es hart auf hart kommt, sind sie da und retten Leben: An Wochenenden wie dem vergangenen, wenn Menschen im Schömberger Stausee Abkühlung vor der heißen Sommersonne suchen, halten die Ehrenamtlichen der DLRG Oberes Schlichemtal Wachdienst. Sie halten sich in den Sommermonaten für den Fall bereit, dass ein Badegast im Wasser in eine Notsituation kommt und schnell Hilfe benötigt.