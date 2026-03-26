Stausee Schömberg: „Stausee ist dafür prädestiniert“

Familien aufgepasst: Die Stadt Schömberg zieht in Erwägung, den Rundweg am Stausee interessanter zu gestalten.
Marco Koch dürfte als Wirt der Schömberger „Waldschenke“ und der Rottweiler „Villa“ bekannt sein. In der jüngsten Gemeinderatssitzung tauchte er hingegen als begeisterter Familienvater auf. Er betonte: „Ich bin heute da, um euch die Geschichte vorzustellen und euch dafür zu begeistern. Ich bin gerne ein Teil davon, aber es sollte ein Herzensprojekt Schömbergs sein und kein Marco-Koch-Projekt.“