Stausee Schömberg: „Stausee ist dafür prädestiniert“

Familien aufgepasst: Die Stadt Schömberg zieht in Erwägung, den Rundweg am Stausee interessanter zu gestalten.

Marco Koch dürfte als Wirt der Schömberger „Waldschenke“ und der Rottweiler „Villa“ bekannt sein. In der jüngsten Gemeinderatssitzung tauchte er hingegen als begeisterter Familienvater auf. Er betonte: „Ich bin heute da, um euch die Geschichte vorzustellen und euch dafür zu begeistern. Ich bin gerne ein Teil davon, aber es sollte ein Herzensprojekt Schömbergs sein und kein Marco-Koch-Projekt.“

In der Weihnachtszeit war Familie Koch auf einem entsprechenden Erlebnisrundweg in Nordrach unterwegs. An insgesamt 16 Stationen durften die Kinder Rätsel lösen und am Ende bei einem Gewinnspiel teilnehmen. „Unser Stausee ist dafür prädestiniert“, so Koch.

Konzept sieht acht Stationen vor

Sein vorgestelltes Konzept sieht acht Stationen vor, die jeweils mit bunten Figuren bestückt sind und eine zusammenhängende Geschichte erzählen.

Ein damit verbundenes Quiz ergibt letztlich einen Zahlencode, um die Schatztruhe am Ende des Weges zu öffnen, wo fleißige Entdeckerinnen und Entdecker beispielsweise eine Packung Gummibärchen vorfinden.

Besonders wirbt er für eine wiederkehrende Figur, etwa ein Maskottchen, wie in seiner Präsentation angesichts des Staudamms „Biber Ben“. Familiengerecht soll der Weg auf 30 bis 60 Minuten ausgelegt sein. All das sind jedoch lediglich Vorschläge. Der Initiator zeigte sich offen dafür, Änderungen nach Belieben vorzunehmen.

Zunächst ein saisonales Angebot

Es soll sich dabei um ein saisonales Angebot handeln, zunächst für den Frühling und Herbst. Natürlich profitiert auch die Gastronomie vor Ort, da sich für Besucherinnen und Besucher unterwegs die Einkehr anbietet. Die zeitliche Auswahl könne zur Belebung des Stausee-Areals führen – auch außerhalb der Hauptsaison.

Wie Bürgermeister Karl-Josef Sprenger berichtete, habe sein Kollege aus Nordrach von einem „gigantischen Erfolg“ gesprochen – auch einhergehend mit weniger vorteilhaften Begleiterscheinungen, wie etwa einer Parkplatzproblematik.

„Wir könnten die Vereine miteinbeziehen“

Grundsätzlich zeigte sich das Gremium offen für die Idee. „Wir sollten uns nicht auf den guten Stauseebewertungen ausruhen, sondern etwas dafür tun“, plädierte Stadtrat Walter Schempp. Marc-Oliver Schwarz schlug vor: „Ich würde das begrüßen, das sind wirklich Besuchermagnete. Wir könnten die Vereine miteinbeziehen.“

Die Kollegen beschäftigte aber vor allem ein Punkt. „Grundsätzlich ist die Idee gut, es braucht aber Betreuung“, so Sven Kuhnert. Auch Daniel Saffrin erklärte: „Da braucht‘s jemanden, wo die Fäden zusammenlaufen – da sehe ich nicht die Stadt.“ Dem schloss sich Heiko Gerstenberger an: „Wir sollten nicht blauäugig rangehen, es muss nachhaltig sein.“ Ratsmitglied Andreas Sauter zeigte sich skeptisch: „Das ist ein Aufwand über Jahre hinweg. Wir finden auch Sponsoren, um einzusteigen, aber wo sind sie nach zwei, drei Jahren?“

Auch die Thematik des Vandalismus beschäftigte das Gremium. Doch Bürgermeister Sprenger plädierte dafür, dies nicht als ausschlaggebendes Gegenargument zu werten. Ein Beschluss konnte in der jüngsten Gemeinderatssitzung noch nicht gefasst werden.

Sprenger und Koch wollen jedoch die Initiative ergreifen und entsprechende Gruppen aus Schömberg kontaktieren. Je nach Entwicklung wird vor einem Beschluss auch eine finanzielle Aufstellung vorliegen.