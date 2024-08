1 Im Sommer tummeln sich bei warmen Temperaturen zahlreiche Badegäste am Schömberger Stausee. Foto: Marschal

Während der Badesaison nimmt das Gesundheitsamt einmal pro Monat Proben aus dem Schömberger Stausee. Wie gut ist die Wasserqualität in dem Badesee?









Link kopiert



Anlässlich der olympischen Spiele in Paris hat die französische Hauptstadt Milliarden an Euro investiert, um die Seine so sauber zu bekommen, dass man in ihr Schwimmen kann. Trotzdem reichte die Wasserqualität nicht immer aus, um dort Schwimmwettkämpfe auszurichten, und schließlich klagten Schwimmer nach den Wettkämpfen über Krankheitssymptome.