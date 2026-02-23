Stausee Schömberg: So finden Google-User den Stausee

Die Schömberger sind stolz auf ihren Stausee, der als überregional bekanntes Ausflugsziel zahlreiche Touristen anzieht.
Schömberg im Zollernalbkreis wird nicht ohne Grund auch als Stauseestadt bezeichnet. Vor über 70 Jahren wurde dieser See errichtet – zur Stromerzeugung und seit Langem schon als beliebte Touristenattraktion. Rund 2000 Bewertungen wurden bereits bei Google zur Sehenswürdigkeit abgegeben. Wir haben uns diese Bewertungen einmal genauer angesehen und nachgeschaut, wie das Gewässer im Netz ankommt.