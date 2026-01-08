Stausee Schömberg: Feuerwehr und Schilder warnen – Betreten lebensgefährlich

Der Stausee in Schömberg ist aufgrund der kalten Temperaturen zugefroren. Wie gefährlich das Betreten der Eisdecke ist, kann Feuerwehrkommandant Lucas Mager berichten.
Es ist ein Schreckensszenario, das niemand erleben möchte: Man spaziert auf einer Eisfläche. Plötzlich knackt es. Die Eisdecke gibt nach, und man bricht ein ins bitterkalte Wasser. Damit genau das nicht passiert, warnen Schilder in Schömberg vor dem Betreten des aktuell zugefrorenen Stausees. „Betreten der Eisfläche verboten – Lebensgefahr!“ Fußspuren auf dem See zeigen aber, dass sich daran nicht jeder hält. Das kann verheerende Folgen haben.