1 An Wochenendtagen während des Sommers halten Mitglieder der DLRG Wachdienst am Schömberger Stausee. Foto: Archiv/Marschal

Der Gemeinderat Schömberg hat dem Aufstellen einer Notrufsäule am Stausee nicht zugestimmt.









Die DLRG Ortsgruppe Schömberg ist Anfang September mit einer Bitte an die Stadtverwaltung herangetreten: Der DLRG-Landesverband und die Björn-Staiger-Stiftung sind seit dem Jahr 2019 in einer Kooperation zur Erstellung von Notrufsäulen. Im laufenden Jahr fördert die Stiftung wieder 25 Notwurfsäulen, bislang seien landesweit wohl 50 Säulen in Betrieb gegangen.