1 Rund 51 000 Fahrzeuge queren nach Berechnungen täglich die große Ampelkreuzung B 27/33. Eigentlich hätte schon 2019 mit einem Ausbau begonnen werden sollen, dieser rückt jedoch ins Ungewisse. Foto: Strohmeier

Eigentlich ist es beschlossene Sache, die Ampelkreuzung B 27/33 bei Bad Dürrheim auszubauen – eigentlich. Schon 2019 hatte das Regierungspräsidium damit beginnen wollen. In der Realität gibt es allerdings ein gravierendes Problem.















Bad Dürrheim - Momentan ist Urlaubszeit und der Verkehr rund um die große Ampelkreuzung hält sich in Grenzen, aber das wird sich nach den Ferien wieder ändern. Dann sind die Staus in diesem Abschnitt um den Luftkurort Bad Dürrheim wieder an der Tagesordnung. Zum Feierabendverkehr staut es sich auf der B 33 gern bis zur Gaskugel bei Villingen. Doch wann der Ausbau der Ampelkreuzung kommt – das ist die große Frage.