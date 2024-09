Staus zwischen Bisingen-Süd und Balingen: Reifenplatzer an LKW sorgt für großes Verkehrschaos

1 Blechlawinen quälen sich auf der B 27 Foto: Kauffmann

Die B 27 war zwischen Bisingen-Süd und Balingen nach einem Unfall voll gesperrt.









Die B27 war am Freitagmorgen zwischen Bisingen-Süd und Balingen voll gesperrt. Was war passiert? Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen auf der B 27 nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt worden. Ein Lkw-Fahrer war kurz nach 7.30 Uhr auf der rechten Spur der Bundesstraße in Richtung Balingen unterwegs. Kurz nach einem Industriegebiet auf Höhe von Engstlatt platzte einer der Vorderreifen an seinem Fahrzeug, worauf der Lkw kurz ins Schlingern geriet. Das berichtet die Polizei. Aufgrund dessen bremsten mehrere Fahrzeuge, die sich zeitgleich auf der linken Fahrspur befanden, ab.