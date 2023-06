Zum Verkehrschaos kam es in der Rottenburger Innenstadt bereits am Donnerstagabend – ab 18 Uhr waren nicht nur die Kepplerbrücke, sondern ebenso die Sprollstraße und die Gartenstraße gesperrt. Sperrungen im Festbereich gab es bereits ab 15 Uhr.

Durch den Aufbau der Stände, den Marktbetrieb und die Anfahrt der Händler des Flohmarktes wird es am Wochenende zusätzlich zu Beeinträchtigungen im Straßenverkehr kommen. Der Fest- und Flohmarktbereich ist für den Durchgangsverkehr ganz oder teilweise gesperrt, die Umleitungen sind ausgeschildert. Der komplette Flohmarktbereich ist ab Samstag um circa 5 Uhr gesperrt. Dazu zählt neben der Gartenstraße bis zum Aldi auch die Eberhardstraße, Teile der Schuhstraße sowie die Mechthildstraße. Der Festbereich umfasst auf der anderen Neckarseite die Kirchgasse, die Josef-Eberle-Brücke mit Showinsel und Zehntscheuerplatz sowie die komplette Gartenstraße.

Viel Programm geboten

Im Freizeitpark Schänzle wird der Bär steppen – hier sind die Konzertmuschel und auch die Bühne in der so genannten „Teufelsarena“, ehemals Rollschuhbahn. Zudem gibt es eine Bühne bei der „Kultur im Zwinger“, wo sich Theater am Torbogen und die Rottenburger Musikschule die Klinke in die Hand geben. Im Musikpavillon wird das Jugendhaus Klause am Sonntag Hip Hop, ein Jugendprogramm sowie eine Offene Bühne bieten.

Es wird sicherlich ein Stadtfest für alle Generationen, das Neckarfest – und auch wer genug hat vom Trubel und vom Halli Galli der Musikgruppen und Bands, der wird sicherlich auch ein weniger belebtes Plätzchen finden. Geheimtipps sind dabei die Kirchgasse sowie der Garten des Priesterseminars. In der Kirchgasse wird am Sonntag etwa gegen 12 Uhr bosnische Folklore geboten, wo jeder der mag, mittanzen kann. Im Garten des Priesterseminars wiederum finden sich die Kolpingsfamilie Rottenburg und der Verein der Freunde der Domsingschule. Was man auch machen könnte: Den Amannhof besichtigen, denn das dortige Museum im Amannhof hat geöffnet, ebenso die Rottenburger Kirchen. Laut hingegen war es bereits am Freitagnachmittag – die Bands hatten ihre ersten Soundchecks.