Staus in Roßwangen

1 Noch gesperrt: die L 442 bei Roßwangen. Foto: Kinderknecht

Die Arbeiten an der Wettbachbrücke bei Roßwangen sollen an diesem Freitag zu Ende sein. Und damit auch die Staus in dem Balinger Stadtteil.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Kanalarbeiten mitten im Ort, eine Baustelle auf der L 442 und eine Umleitung machen Roßwangen zum Nadelöhr. Und das, obwohl gar nichts gebaut werde, sagt Anwohner Andreas Schwenk. Die Pressesprecherin im Regierungspräsidium Tübingen, Martina Bitzer, gibt auf Nachfrage unserer Redaktion Antworten.

Hat das Regierungspräsidium nicht gewusst, dass in Roßwangen in der Hauptstraße Kanalarbeiten stattfinden und die Ortsdurchfahrt halbseitig gesperrt ist?

Grundsätzlich findet im Vorfeld unserer Baumaßnahmen eine Anhörung der betroffenen Träger öffentlicher Belange statt. So wurden unter anderem im Vorfeld die Polizei, die Verkehrsbehörde des Zollernalbkreises und die Stadt Balingen gebeten, eine Stellungnahme abzugeben.

Wie lauteten diese Stellungnahmen?

Von keiner Seite erfolgte ein Vorbehalt oder ein Einwand gegen die Umsetzung des Vorhabens. Von den Kanalarbeiten in der Hauptstraße in Roßwangen haben wir am Montag, 13. März, erfahren.

Seit einem halben Jahr ist an der Brücke eine Geschwindigkeitsbeschränkung angebracht. Wieso finden die Arbeiten statt, wenn auf der Umleitungsstrecke eine Baustelle ist?

Auslöser für die Instandsetzungsarbeiten ist ein Schaden an einer der beiden Übergangskonstruktionen der Wettbachtalbrücke, der seit Juni 2022 besteht. Aufgrund von Lieferschwierigkeiten der Materialien konnte die für Herbst 2022 geplante Reparatur nicht erfolgen. Zur Sicherheit fand eine Festlegung des Umsetzungszeitraums erst statt, nachdem die Materialien bei der Firma vor Ort waren. Ziel war es, die Arbeiten vor dem Beginn der Gartenschau abzuschließen.

Warum wurde die Umgehungsstraße am Montag gesperrt, wenngleich offenbar dort niemand an der Brücke arbeitet?

Bedingt durch die materialspezifischen Einbaubedingungen der Materialien und den ungünstigen Witterungsbedingungen konnten die noch ausstehenden Arbeiten erst ab diesem Donnerstag stattfinden.

Wie lange bleibt die Wettbachtalbrücke denn jetzt noch gesperrt?

Nach Aushärtung der eingebauten Materialien ist derzeit eine Freigabe der Wettbachtalbrücke an diesem Freitag, 17. März, im Laufe des Nachmittags geplant.