Urlauber müssen sich am Pfingstwochenende auf lange Staus einstellen. Starker Reise- und Ausflugsverkehr sowie mehr als 1300 Baustellen machen Autofahrten zur Geduldsprobe. Ein Überblick.

Mit Beginn der Pfingstferien in mehreren Bundesländern und dem verlängerten Wochenende droht ab diesem Freitag (26. Mai) Stau auf vielen Fernstraßen in Deutschland.

Besonders groß ist die Gefahr laut ADAC im Süden der Bundesrepublik. Die stärksten Behinderungen erwartet der Verkehrsclub am Freitagnachmittag und Pfingstmontag (26. Mai), im Süden zudem auch am Samstagvormittag.

Auf unserer Karte können Sie sehen, wo Staus zu erwarten sind

Der Freitag vor Pfingsten ist typischerweise einer der staureichsten Tage des Jahres. 2022 lag er dabei auf Rang drei.

Die Liste der besonders belasteten Autobahnen und Regionen ist lang:

· Sie umfasst demnach die Großräume Berlin, Hamburg, Köln, Frankfurt, Stuttgart, München, die Fernstraßen zur Nord- und Ostsee sowie die großen überregionalen Autobahnen 1 bis 9.

· Zudem die A10 Berliner Ring, A11 Berliner Ring - Dreieck Uckermark, A19 Dreieck Wittstock/Dosse-Rostock, A24 Berlin-Hamburg, A61 Mönchengladbach- Koblenz-Ludwigshafen, A81 Stuttgart-Singen, A93 Inntaldreieck-Kufstein, A95 und B2 München-Garmisch-Partenkirchen, A96 München-Lindau und die A99 Umfahrung München.

· Auch im Ausland ist auf den typischen Routen mit Stau zu rechnen. So auf Tauern-, Inntal-, Rheintal-, und Brennerautobahn sowie der Gotthard-Route. Auch auf den Fernstraßen zur kroatischen Küste brauche man viel Geduld, teilte der ADAC weiter mit.

Info: So verhalten Sie sich richtig im Stau

Staus

Gerade in der Urlaubszeit wird die Geduld der Autofahrer auf so manche Probe gestellt. Beginnt oder endet die Urlaubsfahrt im Stau, steigt erfahrungsgemäß der Stresspegel. Wir erklären, was im Stau erlaubt ist und was nicht:

Aussteigen

Während eines Staus auf der Autobahn aus dem Auto auszusteigen, ist strikt untersagt. Steht der Verkehr auf der Autobahn bei einer Vollsperrung für lange Zeit, wird die Polizei wahrscheinlich auf eine Anzeige verzichten, wenn man kurz aussteigt. Dabei darf man aber weder Rettungskräfte behindern, noch sich allzu weit vom Fahrzeug entfernen. Ausnahme: Man darf die Fahrbahn betreten, wenn das Fahrzeug eine Panne hat oder um einen Unfall abzusichern. Hier sollte man in jedem Fall das Auto verlassen und möglichst hinter der Leitplanke Schutz suchen.

Auto stehen lassen

Wer sein Fahrzeug im Stau einfach stehen lässt, behindert den Nachfolgeverkehr, sollte in der Zwischenzeit die Blechlawine wieder ins Rollen geraten. Das kann als Halten auf der Autobahn gewertet werden und kann mit einem Bußgeld geahndet werden. Blockiert das Fahrzeug blockiert den Verkehr länger als drei Minuten, gilt das als Parken auf der Autobahn und wird ebenfalls mit einem Bußgeld belegt.

Pinkelpause

In Deutschland ist das Urinieren in der Öffentlichkeit grundsätzlich untersagt und wird von Städten und Kommunen unterschiedlich hart geahndet. Das trifft auch auf Fahrbahnränder zu. Eine Notdurft ist in aller Regel noch kein Notfall.

Rückwärtsfahren

Rückwärtsfahren oder wenden ist auf der Autobahn grundsätzlich verboten – egal, ob Stau ist oder der Verkehr reibungslos läuft. Ausnahme: Die Polizei fordert ausdrücklich dazu auf.

Telefonieren

Generell gilt: Wenn der Motor nicht ausgeschaltet ist, darf man im Auto nur mit Freisprechanlage telefonieren. Das gilt auch bei Staus – egal, wie lange die Wartezeit dauert.

Standstreifen nutzen

Egal, wie sehr es sich auch staut: Die Standspur ist tabu. Wer dennoch den Standstreifen nutzt, etwa um schneller zum Rastplatz oder zur Autobahnausfahrt zu gelangen, riskiert ein Bußgeld. Einzige Ausnahme: Wenn Verkehrszeichen die Nutzung des Standstreifens erlauben.

Rechts überholen

Wenn Autos auf der linken Spur stehen oder nicht schneller als 60 Stundenkilometer fahren, darf man auch rechts überholen. Allerdings höchstens 20 Stundenkilometern schneller, als die Autos links rollen. Stehen die Autos, darf man mit höchstens mit einer Geschwindigkeit von 20 Kilometern pro Stunde rechts vorbeifahren.

Rettungsgasse

Autofahrer müssen im Notfall umgehend eine Rettungsgasse frei machen. Auf zweistreifigen Autobahnen wird die Gasse in der Mitte gebildet, bei drei Spuren zwischen der linken und der mittleren Spur.