Staufermedaille für Dietinger: Gerhard Schneider ausgezeichnet

1 In der Zehntscheuer (von links): Pfarrer Thomson, Landrat Wolf-Rüdiger Michel, Eva und Gerhard Schneider, Bürgermeister Felix Hezel und Schultes a. D. Frank Scholz. Foto: Weisser Für sein jahrzehntelanges ehrenamtliches Engagement in vielerlei Bereichen hat der Dietinger Gerhard Schneider die Staufermedaille des Landes Baden-Württemberg überreicht bekommen.







In einer kleinen Feierstunde in der geschichtsträchtigen Zehntscheuer im Kreise der Familie und zusammen mit Freunden würdigten gleich mehrere Redner das Wirken des früheren Kommunalpolitikers (35 Jahre), der nebenbei lange Zeit Vereinssprecher war, sich zudem in landwirtschaftlichen Berufsorganisationen engagierte und seit 2002 als Vorsitzender an der Spitze des Kirchenchors steht.