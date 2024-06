Staub aus Truchtelfinger Betonmischwerk: Landratsamt sieht keinen Handlungsbedarf

1 Die Entstaubungsanlage im Valet & Ott-Mischturm wird laut Landratsamt regelmäßig gewartet. Das Ergebnis zeigt das Foto. Foto: Anwohner

Noch immer nicht geklärt ist die Frage, was beim Zementwerk „Valet & Ott“ eigentlich dem Mischturm entkommt. Stadtrat Markus Ringle, Vorsitzender des Stadtverbands von Bündnis ’90/Die Grünen, hat sich der Frage nun angenommen. Die Antwort ist kurios.









„Können Sie bitte bestätigen, dass die Emissionen über die Luft der Firma Valet & Ott in der Konrad-Adenauer-Straße 24, 72461 Albstadt, weder dauerhaft noch punktuell die zulässigen Feinstaub-Grenzwerte übersteigen? An welchen Standorten und nach welchen Verfahren wurde in welchen Zeiträumen gemessen?“