1 Im Kreisimpfzentrum in Schwenningen lief an diesem Montag nicht alles rund. Foto: Pohl

Im Kreisimpfzentrum in Schwenningen lief an diesem Montag nicht alles rund. Ein Systemfehler führte zu Problemen und längeren Wartezeiten. Das strapazierte die Gemüter so manchen Impflings und heizte prompt die Gerüchteküche an.

VS-Schwenningen - Aufgebracht schildert eine Dame aus Villingen am Montagnachmittag am Telefon die Situation vor dem Kreisimpfzentrum in Schwenningen: Demnach soll es am frühen Nachmittag eine nahezu endlose Schlange gegeben haben, weil den Verantwortlichen "ein Missgeschick" passiert sei. So die Angaben der Frau, die sich auf Aussagen vor Ort beruft.

