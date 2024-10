1 Schlimm: Die Autoschlange von Nordstetten Richtung Kernstadt ist so lang wie lange nicht mehr. Teilweise geht das Stop- and-go schon oben an der Hochbrücken-Baustelle los. Foto: Jürgen Lück

Egal, ob Bahn, Bus, Taxi oder Auto – überall gibt es Staus. Ali Toy von Taxi Meyer: „Überall in und um Horb dauert es länger. Baustellen und Schienenersatzverkehr – derzeit ist es der Horror.“ Erstes Hochbrücken-Gespräch hat stattgefunden.









Vielleicht muss man die Hornaustraße in Horb jetzt in Hauptstädter Straße umtaufen. So heißt die in Stuttgart zwischen Heslacher Tunnel und Neckartor, wo täglich der Stau-Wahnsinn herrscht.