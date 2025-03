Die neue Generation der Jagd „Frauen machen sich eher darüber Gedanken, wo das Fleisch herkommt“

In Deutschland gibt es so viele Jäger wie nie zuvor – darunter immer mehr Frauen. Warum? Eine Jungjägerin im Kreis Freudenstadt erzählt, was ihr Antrieb war, den Jagdschein zu machen.