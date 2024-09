Stau in Oberwolfach: Röhrenelemente für ein neues Windrad rollen nach Schapbach

1 Die Windrad-Elemente sind sehr groß und schwierig zu transportieren. Foto: Haas

Wegen des Transports ging es teilweise nur im Schritttempo voran.









Link kopiert



Am Dienstag und Mittwochvormittag war beim kniffligen Transport großer Windrad-Elemente in den engen Straßen stellenweise höchste Geschicklichkeit gefragt. Besonders die Ortsdurchfahrt im Ortsteil Oberwolfach-Kirche bedurfte professioneller Erfahrung beim Passieren des Engpasses beim „Posthörnle“. Dann ging es wieder in beschleunigtem Schritttempo in Richtung Mitteltal. Allerdings war zwischendurch immer wieder dem angestauten Gegen- und auch Folgeverkehr ein Durchlass zu gewähren, damit die Wartezeiten nicht zu lang ausfielen. Ortskundige Verkehrsteilnehmer und der Postdienst wussten den Stau über Um- und Schleichwege mit nur geringem Zeitverlust zu umgehen.