Stau in der Kleinenztalstraße: Feuerwehr im Einsatz nahe Agip-Tankstelle in Calmbach

1 Die Feuerwehr ist in der Kleinenztalstraße im Einsatz. Foto: Carsten Knöller Derzeit läuft in der Kleinenztalstraße in Calmbach ein Einsatz. Das wissen wir bereits.







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Die Feuerwehr ist derzeit in der Kleinenztalstraße – in der Nähe der Agip-Tankstelle – in Calmbach mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz. Es gibt keine offenen Flammen und keine Rauchentwicklung, wie eine Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Pforzheim auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt. Die Kleinenztalstraße war seit Einsatzbeginn vor rund einer Stunde vollgesperrt, ist seit einer halben Stunde wieder einseitig befahrbar. Dennoch kommt es aktuell immer wieder zu Staus.