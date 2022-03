2 An vielen Stellen im Land werden die Fahrbahnen aufgerissen, es drohen Staus und Behinderungen an knapp 50 neuen Baustellen. Hinzu kommen sieben längerfristige Baumaßnahmen, die weiterlaufen. Foto: Braun

47 Baustellen werden in diesem Jahr auf den Autobahnen im Land Lastwagen- und Autofahrer plagen. Hinzu kommen sieben Bauprojekte, die schon länger laufen. Staus sind quer durch Baden-Württemberg programmiert.















Oberndorf - Seit Januar 2021 kümmert sich die neue Autobahn GmbH des Bundes um alle Autobahnen in Deutschland. Für die Niederlassung Südwest in Stuttgart ist Diplom-Geografin Christine Baur-Fewson (58) als Direktorin verantwortlich.

Frau Baur-Fewson, Wie lief der Wechsel von der Landesverwaltung zur neuen GmbH im Süden?

Aus meiner Sicht lief das sehr gut. Wir hatten eineinhalb Jahre Vorbereitungszeit, was recht kurz war. Es gab ein sehr großes Arbeitspaket, an dem das Verkehrsministerium in Baden-Württemberg, die Regierungspräsidien und unsere Autobahn GmbH gearbeitet haben. Themen waren Personalübergang, Datenaustausch, Projektübergaben und anderes mehr. Es gab vom Land wirklich gute Unterstützung.

Man hörte anfangs von einigem Rumpeln…

Natürlich gab es teils Startprobleme, etwa bei der IT. Und die Corona-Bedingungen kamen dazu, das ist bei neuen Teams schwierig. Aber insgesamt lief der Übergang gut. Wir konnten auch auf funktionierende Organisationseinheiten zurückgreifen, zum Beispiel die 15 Autobahn-Meistereien in unserem Gebiet, die 2021 einen heftigen Winter meistern mussten.

Was bringt die neue Struktur?

Der klare Vorteil ist vor allem, dass wir nun nicht mehr an den Bundesland-Grenzen Halt machen, sondern übergreifend planen können. Wir können jetzt besser Erfahrungen austauschen, Innovationen starten und unsere strategischen Ziele flächendeckend umsetzen.

Was sind das für Ziele?

Wir wollen die Autobahnen qualitativ in ganz Deutschland auf einen gleich guten Stand bringen und überall Innovationen und Nachhaltigkeit vorantreiben. Da hilft eine zentrale Planung.

Werden die Autobahnen im Land nun besser in Schuss gehalten und schneller ausgebaut?

Ein ganz klares Ja! Ich komme selbst von der Landesverwaltung und weiß, dass da bisher gute Arbeit geleistet wurde. Aber es gab für das Land viele verschiedene Aufgaben, die zeitgleich zu stemmen waren, von Landes- über Bundesstraßen bis hin zu Autobahnen. Wir als Autobahn GmbH können uns jetzt ganz auf die Autobahnen konzentrieren, das macht es einfacher, die Projekte schneller – und es spart Ressourcen.

Haben Sie genügend Mitarbeiter und Fachkräfte?

Viele Landeskollegen, die beim Land für Autobahnprojekte zuständig waren, sind zur Autobahn GmbH übergegangen. Aber uns fehlten anfangs Kräfte für die IT, Finanzen und Personal. Da mussten wir erst Kolleginnen und Kollegen suchen und wir haben noch offene Stellen.

Sind alle laufenden Projekte im Land im zeitlichen Plan?

Insgesamt ja. Die Enztal-Querung auf der A8 bei Pforzheim liegt sehr gut im Zeitplan. Bei der Planung zur sechsstreifigen Erweiterung der A 6 vom Autobahnkreuz Weinsberg bis zur Landesgrenze Baden-Württemberg / Bayern hingegen haben wir den Zeitplan nach hinten geschoben. Mir ist wichtig, dass wir realistische Zeitpläne haben, die auch einzuhalten sind.

Viele Autobahnbrücken der A 81 stammen aus den 70er Jahren. Wie lange halten die?

Ganz unterschiedlich. 100 Jahre wären schön, aber so lange halten sie leider nicht. Wir haben das Problem, dass die Brücken aus den 60er- bis 80er Jahren für ganz andere Lasten und Verkehrsdichten ausgelegt waren. Heute gibt es viel mehr Verkehr, viel mehr und schwerere Lastwagen. Da halten manche Brücken nicht stand, die müssen wir verstärken oder erneuern. Genau das gehen wir mit Hochdruck an.

Wie kaputt sind unsere Autobahn-Brücken?

Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr hat hierzu kürzlich auf dem Brückengipfel eine Bilanz und ein Zukunftspaket für die Bundesfernstraßen vorgestellt. Wir stehen in engem Austausch mit dem BMDV und gehen diese Herausforderung gemeinsam an. Im Gebiet der Autobahn GmbH Niederlassung Südwest haben wir rund 1400 Brücken und 2500 Teilbauwerke. Wir als Niederlassung gehen davon aus, dass wir zehn Prozent in den nächsten acht bis zehn Jahren sanieren müssen. Teils rechnen wir auch mit Ersatzneubauten, die wir dann – etwa wie beim sechsstreifigen Ausbau der A5 bei Lahr – einplanen.

Drohen uns mittel- oder langfristig riesige Brücken-Neubauten, wie bei der A45 bei Lüdenscheid?

Natürlich kann ich nicht die Zukunft vorhersagen. Aber aufgrund unserer regelmäßigen Kontrollen und sorgfältigen Planungen gehe ich nicht davon aus, dass uns ungeplante Verstärkungsmaßnahmen oder Ersatzneubauten von Brücken bevorstehen.

Gibt es eine Sanierungsliste, welche Brücke hier im Land zuerst drankommt?

Mit der eben erwähnten Bilanz hat der Bund die Grundlagen gelegt. Die Brücken auf den meistbefahrenen Strecken, dem sogenannten Brückenmodernisierungsnetz, haben Vorrang. Aber auch wir spüren den Fachkräftemangel, etwa bei den Bauingenieuren. Das hemmt uns und wir wollen gezielt um solche Kräfte und für deren Ausbildung werben.

Im Land betreuen Sie 1050 Autobahn-Kilometer. Wie viele sind zu sanieren?

Das lässt sich theoretisch einfach ausrechnen. Eine Straßendecke hält bestenfalls etwa 20 Jahre. Offenporiger Asphalt, der für den Lärmschutz gut ist, hingegen nur acht Jahre. Wir müssen also rechnerisch jedes Jahr auf mindestens 50 Kilometern Autobahn die Fahrbahndecke erneuern, eher aber mehr. Wir warten aktuell auf die Ergebnisse einer Untersuchung des Zustands der Autobahnen bei uns. Danach werden wir die Erhaltungsabschnitte festlegen und priorisieren.

Haben Sie genügend Geld in der Kasse für den Südwesten?

Ich denke ja. Der Bundeshaushalt ist noch nicht verabschiedet, aber wir gehen davon aus, dass wir hier im Land wie geplant zum Zuge kommen.

Mit wie vielen Millionen rechnen Sie?

In diesem Jahr wird die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest rund 245 Millionen Euro in Erhaltungsmaßnahmen investieren. Für die Erweiterung sowie den Um- und Ausbau von Autobahnen stehen ca. 100 Millionen Euro zur Verfügung. Weitere rund 12 Millionen Euro sind für die Modernisierung, Erweiterung und Erhaltung von Lkw-Stellplätzen, Autobahnparkplätzen mit WC-Anlagen sowie Tank- und Rastanlagen budgetiert.

E-Mobilität: Wie viele Ladestationen gibt es derzeit im Süden an den Autobahnen?

In unserem Niederlassungsgebiet gibt es 54 Ladestationen an Tank- und Rastanlagen. Dort geht der Ausbau weiter. Auch an unbewirtschafteten Parkplätzen wollen wir zwölf Ladestationen installieren.

Und wo wird nun genau gebuddelt?

Hier ein Auszug der Baustellen-Planung im Südwesten, mit neuen und schon laufenden Arbeiten, jeweils mit voraussichtlichen Daten:

Autobahn 5:

Zwischen Teningen und Freiburg-Nord (Richtung Basel) und zwischen Freiburg-Nord und Riegel (Richtung Karlsruhe) neue Fahrbahn: Juni bis August 2022.– Zwischen Karlsruhe-Süd und Rastatt-Nord neue Fahrbahn, ab Mai bis Juli 2022.

Autobahn 81:

Zwischen Engen und Geisingen (beide Fahrtrichtungen) Arbeiten an der Brudertalbrücke, ab April.

Zwischen Oberndorf und Rottweil (beide Fahrtrichtungen), Bauwerk-Sanierung bei Irslingen, läuft bereits. Bauwerk-Sanierung bei Trichtlingen ab August bis Oktober 2022. Zwischen Sindelfingen-Ost bis Böblingen-Hulb Ausbau auf 6 Fahrstreifen, noch bis 2026. Kurzzeitige Vollsperrungen wegen Abrissarbeiten.

Ausbau Anschlussstelle Rottenburg bis 2023

Sanierung Engelbergbasistunnels bei Leonberg bis 2025 n Autobahn 864:

Zwischen Autobahndreieck Bad Dürrheim und Donaueschingen (beide Fahrtrichtungen), neue Fahrbahndecke bei Sunthausen, ab April bis August 2022.

Autobahn 98:

Zwischen Lörrach-Ost und Dreieck Hochrhein (beide Richtungen) Instandsetzung Dultenaugrabenbrücke, ab Juli 2022.

Autobahn 861:

Zwischen Dreieck Hochrhein und Rheinfelden-Süd (beide Richtungen) neue Fahrbahndecke, ab Juli bis September 2022.

Autobahn 8:

Zwischen Pforzheim-Nord und Pforzheim-Süd (beide Richtungen) sechsstreifiger Ausbau (Enztalquerung). Erweiterung Knotenpunkt Stuttgart-Möhringen mit Brückenerweiterung bis Ende Juni 2022.

Die Chefin der Autobahnen im Südwesten

Die 58-jährige Diplom-Geographin Christine Baur-Fewson blickt auf langjährige Erfahrungen im Bereich Straßenbau zurück. Nach ihrem Studium war sie ab 1992 für Ingenieurbüros im Straßenbau tätig. Von 2001 bis 2004 arbeitete sie für das Autobahnamt Sachsen. Danach wechselte sie für sieben Jahre in die Straßenbauverwaltung des Regierungspräsidiums Stuttgart. Von 2012 bis 2019 war sie in verschiedenen Funktionen für das Verkehrsministerium in Baden-Württemberg tätig. Zum 1. August 2019 folgte der Wechsel zur Autobahn GmbH des Bundes, als Direktorin der Niederlassung Südwest.