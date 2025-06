Auf der B33 zwischen Villingen und Mönchweiler hat ein Pkw am frühen Mittwochabend einen Lkw gestreift. Der Verkehr wird nach dem Unfall wechselseitig umgeleitet.

Auf der B33 zwischen der Abfahrt Villingen-Nord und Mönchweiler ist es am frühen Mittwochabend gegen 16 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Lastwagen und einem Pkw gekommen.

Der Pkw hatte den Lkw am Führerhaus gestriffen und ist anschließend in das Bankett neben der Fahrbahn abgewiesen worden. Auch der Lkw stand nach dem Unfall im Bankett.

Lesen Sie auch

Ersten Angaben zufolge gab es nur Leichtverletzte. An der Unfallstelle kommt es in Folge des Unfalls zu massiven Behinderungen. Der Verkehr kann wechselseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden, es kommt zu Strau auf der B33 zwischen Villingen und Mönchweiler.