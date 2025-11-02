Stau auf der B 33 in St. Georgen: Ist eine Großbaustelle bei Rottweil Schuld?

Der Verkehr staut sich an einer Ampel an der Bundesstraße 33 in St. Georgen. Wo liegt das Problem? Schuld ist nicht die Ampel. Die Ursache liegt wohl etliche Kilometer weit entfernt.
Mittwochabend, kurz nach 18 Uhr. Am Ortseingang St. Georgen aus Richtung Peterzell staut sich der Verkehr auf der Bundesstraße 33 meterweit. Bis nahezu auf Höhe des Unternehmens J. G. Weisser stehen Autos dicht an dicht hintereinander – und warten darauf, dass es endlich weiter geht. Der Grund für den Rückstau: augenscheinlich die Ampel an der Kreuzung der B 33 mit der Alten Landstraße.