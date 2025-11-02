Stau auf der B 33 in St. Georgen: Ist eine Großbaustelle bei Rottweil Schuld?

Der Verkehr staut sich an einer Ampel an der Bundesstraße 33 in St. Georgen. Wo liegt das Problem? Schuld ist nicht die Ampel. Die Ursache liegt wohl etliche Kilometer weit entfernt.

Mittwochabend, kurz nach 18 Uhr. Am Ortseingang St. Georgen aus Richtung Peterzell staut sich der Verkehr auf der Bundesstraße 33 meterweit. Bis nahezu auf Höhe des Unternehmens J. G. Weisser stehen Autos dicht an dicht hintereinander – und warten darauf, dass es endlich weiter geht. Der Grund für den Rückstau: augenscheinlich die Ampel an der Kreuzung der B 33 mit der Alten Landstraße.

Schon seit Wochen geht das so – und stößt nicht wenigen sauer auf. In jüngster Sitzung des Technischen Ausschusses kam das Ärgernis, das auch der Stadtverwaltung bereits auffiel, zur Sprache. Und auch dem Landratsamt des Schwarzwald-Baar-Kreises, in dessen Zuständigkeit die fragliche Ampel fällt, ist die Situation bekannt, wie Pressesprecherin Heike Frank auf Anfrage unserer Redaktion berichtet.

Von dem Problem, dass sich der Verkehr aktuell verstärkt staue, wisse man bereits seit einiger Zeit. „Vor zwei Wochen sind wir auch tätig geworden“, erklärt Frank: Mitarbeiter des Wartungsunternehmens waren an der Ampel vor Ort, um sich die Anlage anzusehen. Das Ergebnis, wie die Sprecherin des Landratsamts es schildert, ist einigermaßen überraschend: Die Analyse habe ergeben, „dass die Ampel ohne Störung läuft“.

Wo liegt das Problem dann? Denn ganz normal sei die aktuelle Situation nicht, findet auch Frank. Sie spricht aus eigener Wahrnehmung von einem erhöhten Verkehrsaufkommen auf der B 33. Und beim Landratsamt hat man eine Vermutung, was statt einer Störung der Ampel ursächlich für die Lage sein könnte.

A 81-Anschluss voll gesperrt

Grund dafür sei vielleicht eine Baustelle im Landkreis Rottweil, erklärt Frank: Seit Anfang Oktober ist die B 462 bei Zimmern ob Rottweil im Nachbarlandkreis – und damit die A 81-Anschlussstelle Rottweil sowie eine der Hauptverkehrsachsen zwischen Rottweil und Dunningen – voll gesperrt.

Umleitung führt über St. Georgen

Die Fahrbahndecke wird erneuert. Und wer auf die A 81 will, muss auf die Anschlüsse Oberndorf oder Villingen-Schwenningen ausweichen. Der überörtliche Verkehr von und nach Offenburg wird nach Angaben des Regierungspräsidiums (RP) Freiburg weiträumig über die B 33 umgeleitet.

Die Anschlussstelle A 81 bei Rottweil ist nach wie vor gesperrt. Foto: Helen Moser

Hinzu kommen Frank zufolge derzeit noch Bauarbeiten im Bereich der Landesstraße 175 bei Langenschiltach, welche die Lage möglicherweise noch verschärften.

Autofahrer müssen weiter warten

Und nun? Heißt es für alle Autofahrer auf der B 33 bei St. Georgen: abwarten. Denn die Schaltung der Ampel abzuändern, um die Dauer der Rotphase für den Verkehr auf der B 33 zu verringern, sei zwar theoretisch denkbar, berichtet Frank. Doch eine so kurzfristige Veränderung der Ampelschaltung sei schlicht nicht praktikabel – immerhin ist absehbar, dass sich das Problem mehr oder weniger von selbst lösen wird.

Autofahrern in St. Georgen bleibt in den kommenden Wochen wohl nur das Warten an der Ampelanlage. Foto: Helen Moser

Denn die Sanierungsarbeiten an der B 462 laufen den Angaben des RP Freiburg zufolge nach Plan. Kommende Woche soll die nächste Bauphase beginnen. Wie das RP mitteilt, ist der Abschluss der Bauarbeiten – und damit das Ende der Sperrung – für Mitte Dezember geplant. Dann dürfte sich – aller Voraussicht nach – auch die Lage in St. Georgen wieder beruhigen.