Stau auf der A2 bei Pratteln: Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

1 Die Autos waren nicht mehr fahrbereit. Foto: Polizei BL Auf der Autobahn A2, Fahrtrichtung Bern / Luzern, ist am Sonntag kurz nach 15.30 Uhr ein Auffahrunfall passiert.







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Auf der Autobahn A2, Fahrtrichtung Bern / Luzern, ist am Sonntag kurz nach 15.30 Uhr ein Auffahrunfall passiert. Dabei wurden zwei Personen verletzt.Wie die Kantonspolizei Basel-Landschaft mitteilt, war es im Bereich des Autobahnanschlusses Pratteln infolge eines Spurabbaus zu stockendem Kolonnenverkehr gekommen. Eine 59-jährige Autofahrerin habe die Verkehrssituation zu spät bemerkt und fuhr mit ihrem grauen Renault auf das Heck eines vor ihr fahrenden schwarzen BMW auf, der von einer 26-jährigen Lenkerin gesteuert wurde, heißt es im Polizeibericht. Bei der Kollision wurden beide Fahrerinnen verletzt und durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht. Die beiden Personenwagen mussten abtransportiert werden. Für die Dauer der Sachverhaltsaufnahme, der Fahrzeugbergung sowie der Reinigung der Fahrbahn mussten zwei Fahrspuren gesperrt werden. Dies führte zu einem erheblichen Rückstau.