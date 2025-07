Trotz Ankündigung des Landratsamts hat die Sperrung der B27 im Norden Rottweils am Montag viele Verkehrsteilnehmer kalt erwischt. Denn obwohl die Baustelle nicht allzu groß ist, hat sie enorme Auswirkungen auf den Verkehrsfluss. Wir schauen uns vor Ort um und erklären, wo es langgeht – und wo eben nicht.

Die Tatsache, dass es in manchen Richtungen eben nicht weitergeht, scheinen manche Verkehrsteilnehmer nicht wahrhaben zu wollen. Ein Mitarbeiter des Straßenbauamts berichtet vor Ort, dass hunderte Autos bis direkt vor die Absperrung gefahren seien, um dann doch umzudrehen. Sogar über den Radweg zwischen Villingendorf und Rottweil hätte es einer versucht.

Während manche die Ausschilderung irreführend finden, komme man aus Sicht des Straßenbauamts aber klar, wenn man auf die Beschilderung achtet. Nicht gerade zuträglich ist allerdings, wie ein Test unserer Redaktion ergibt, dass Google Maps falsche Umleitungsstrecken ausspuckt, die gar nicht möglich sind.

Fragen und Antworten

Hier die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick:

Wo ist die Baustelle genau?

Dies zeigt unsere Grafik. Gesperrt ist aus Richtung Villingendorf ab dem Abzweig zur JVA-Baustelle, aus Richtung Balingen ab der Abfahrt Berner Feld/Balinger Straße. Aus Richtung Rottweil/Schramberg beginnt die Baustelle am Kreisverkehr Rottweil-Nord. Hier ist in Richtung Balingen (nicht nach Villingendorf und Oberndorf!) aber einspurig frei.

Die roten Bereiche sind gesperrt – nur in Richtung Balingen geht es aus Richtung Rottweil an der Baustelle vorbei. Der Kreisel-Arm in Richtung Villingendorf kann nicht befahren werden. Foto: Datawrapper/Ganter

Wie kommt man aus Richtung Balingen auf die Autobahn?

Im Norden Rottweils kommt man nicht durch, auch nicht über Villingendorf, da der Kreisverkehr dort nicht in diese Richtung befahren werden kann. Es muss der überörtlichen Umleitung über die L434 nach Wellendingen und die B14 nach Rottweil/A81 gefolgt werden. Sich durch die ohnehin meist verstopfte Rottweiler Innenstadt zu schlängeln, ist möglich, aber nicht empfehlenswert.

Wie kommt man aus Villingendorf nach Rottweil oder auf die Autobahn?

Hier läuft die Umleitung von Villingendorf in Richtung B462/Hochwald, dort gibt es eine Ampelregelung. Man kann dort links Richtung Autobahn und Rottweil abbiegen und rechts Richtung Dunningen.

Wie kommt man von Schramberg nach Rottweil und auf die Autobahn?

Die Fahrt ist ganz normal möglich, wird aber gerade zu Stoßzeiten durch die Ampelregelung zwischen Dunningen und Rottweil erheblich ausgebremst. Mehr Zeit ist einzuplanen. Die Abfahrt Rottweil-Nord in die Stadt hinein ist offen.

Wie kommt man von Schramberg/Dunningen Richtung Balingen?

Die Strecke auf der B27 ist einspurig entlang der Baustelle befahrbar.

Auf der Baustelle ging es derweil am Montag schon ordentlich los. Der schadhafte Belag der Strecke wurde teilweise abgefräst. Wenn das Wetter mitspielt, soll der neue Belag zügig eingebaut werden. Die Sperrung ist bis Mittwoch, 30. Juli, angekündigt.

Viele halten sich nicht ans Tempolimit

Bedauerlicherweise, so ist vor Ort zu erfahren, halten sich viele Verkehrsteilnehmer, die in Richtung Balingen einspurig an der Baustelle vorbeifahren, nicht an das Tempolimit. Es gilt Tempo 30. Bei früheren Maßnahmen hätte erst ein Blitzer Wirkung gezeigt.