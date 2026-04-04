Magawa hat mit seinem feinen Spürnäschen viele Leben gerettet: Die Riesenhamsterratte erschnüffelte in Kambodscha mehr als 100 Landminen. Jetzt wurde dem Nager ein Denkmal gesetzt - eine Weltpremiere.
Siem Reap - Mit erhobener Spürnase, langen Schnurrhaaren und wachen Knopfaugen blickt Magawa jetzt für die Ewigkeit über Siem Reap: Eine Ratte als Held - und als Denkmal. Die 2,20 Meter hohe Statue zu Ehren der wohl berühmtesten Minensuchratte aller Zeiten wurde jetzt in Kambodscha enthüllt. Passgenau zum Internationalen Tag der Minenaufklärung und feierlich begleitet von der Nationalhymne und dem Segen buddhistischer Mönche.