Zum 1. Januar 2025 hat Arkadiusz Praski die Position des Chefarztes der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe am Krankenhaus Leonberg übernommen. Das gibt der Klinikverbund Südwest in einer Mitteilung bekannt.

Bislang war Praski in dieser Funktion in der Calwer Geburtshilfe beschäftigt, die Ende des Jahres 2024 geschlossen und nach Herrenberg verlagert wurde. Er tritt damit die Nachfolge von Monica Diac an, die den Klinikverbund Südwest zum 31. Januar verlassen wird.

Als Hauptabteilung aufgebaut

Nach Studium und Ausbildung in Polen und Deutschland war Praski an mehreren Krankenhäusern der Schwerpunktversorgung in Baden-Württemberg und im Saarland tätig. Im Jahr 2016 übernahm er als Chefarzt die Leitung der Frauenklinik in Calw und baute diese dort als Hauptabteilung auf.

Unter seiner Führung wurde die Frauenklinik zudem als Beckenbodenzentrum und „babyfreundliches Krankenhaus“ zertifiziert.

Neben seiner Tätigkeit als Geburtshelfer und Perinatalmediziner liegt der Schwerpunkt von Praski in der gynäkologischen Onkologie und Tumortherapie. Besonderen Wert legt er auf interdisziplinäre Zusammenarbeit sowohl innerhalb des Krankenhauses als auch mit niedergelassenen Ärzten. Praski ist zudem Spezialist auf dem Gebiet der Urogynäkologie, insbesondere in der Behandlung von Harninkontinenz und Senkungsbeschwerden.

Anders als ursprünglich vorgesehen, wird Praski durch seinen Wechsel von Calw nach Leonberg nicht als sektionsleitender Chefarzt an die Klinik für Frauenheilkunde und Gynäkologie am Krankenhaus Herrenberg wechseln.

„Ein Gewinn für den Standort“

Alexander Schmidtke, Geschäftsführer des Klinikverbunds Südwest, betonte die Bedeutung des Wechsels: „Es freut mich sehr, dass Dr. Praski dem Klinikverbund Südwest erhalten bleibt. Sein Wechsel nach Leonberg ist ein Gewinn für den Standort.“

Wie bisher die Calwer Klinik, ist auch Leonberg als „babyfreundliches Krankenhaus“ zertifiziert. Darüber hinaus ist der hebammengeführte Kreißsaal ein besonderes Angebot der Leonberger Geburtshilfe. Schwangere Frauen werden dort ausschließlich von Hebammen betreut.

„Dr. Arkadiusz Praski hat in Calw Herausragendes geleistet und unsere Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe entscheidend geprägt. Ich danke ihm für seinen Einsatz und sein Engagement und wünsche ihm viel Erfolg für seine neue Aufgabe in Leonberg“, so Helmut Riegger, Landrat des Landkreises Calw und Aufsichtsratsvorsitzender des Klinikverbunds Südwest.