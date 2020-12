Statt Mittagstisch Senioren in Dobel bekommen Geschenke

Zeichen für Weihnachten soll gesetzt werden

Um nun in dieser Zeit ein besonderes Zeichen zu setzen, motivierte Burmester ihre treuen Mitstreiter just am 5. Dezember, dem Tag der weltweit als "Internationaler Tag des Ehrenamts" gilt und vor 35 Jahren von der UN ins Leben gerufen wurde, zu einer Backaktion.

Zwar gab es auch hier coronabedingt Verluste, denn "es gibt auch solche, die altersbedingt zu den gefährdeten Personen zählen und sich daher derzeit nicht engagieren", so Burmester, die als Multi-Organisationstalent gilt und für Weihnachten ein Zeichen setzen möchte. "Unser beliebter Treffpunkt ist für ältere und alleinstehende Menschen und wenn diese nicht zu uns kommen können, machen wir ihnen eine Freude und bringen ein Präsent an die Haustüre." Als Geschenkidee wurden selbst gebackene Plätzchen im Kreis der aktiven Mitstreiter vereinbart. Weil backen im evangelischen Gemeindehaus nicht möglich ist, werkelten alle separat bei sich zu Hause, um möglichst eine große Vielfalt selbst gebackener Plätzchen für die rund 40 benötigten Geschenkpäckchen zu bekommen.

Noch vor dem aktuellen Lockdown steuerte Heidi Ringwald (69), die bereits seit sechs Jahren zu dieser aktiven Gruppe zählt, Spritzgebäck und Kleiebrötchen bei. "Das Rezept der kleinen Brötchen habe ich mir schon in meinem fünften Schuljahr aufgeschrieben und alles wird nur mit reiner Butter gebacken." Auch Marliese Hornung (79), die seit zwei Jahren aktiv den Dobler Mittagstisch unterstützt, hat fünf verschiedene Plätzchen-Sorten gebacken. Das Rezept für ihre Ausstecherle kommt aus "Mutters Kochbuch", so die gebürtige Doblerin, die penibel genau mit Burmester die Tütchen packt und mit einem Tannenzweig verziert. "Wir haben zudem eine große Tüte an Süßwaren als Spende bekommen und die Tafel gibt als Spende zusätzlich ein Glas selbst gekochte Marmelade sowie eine selbst gegossene Kerze dazu", berichtet Burmester voller Stolz.

Handschuhe und Mundschutz

Gemeinsam mit Iliyana Velikova und mit Unterstützung von Gerhard Romann, der erst jüngst auf den Dobel gezogen ist, werden die Geschenke vor dem vierten Advent an die Gäste vom Mittagstisch verteilt. Das geschieht mit Handschuhen und Mundschutz, und wird den Corona-Auflagen entsprechend penibel geplant. "Wir sind froh, dass sich so viele auf unseren Aufruf hin gemeldet haben. Denn erst jetzt haben wir Telefonnummern und können anrufen, um einen Termin zur Übergabe an der Haustüre zu vereinbaren", berichtet Burmester, die ein ganz besonders dickes Lob an ihr aktives Team ausspricht, auf das sie sich "voll und ganz verlassen kann" und sich über die schön gestaltete Weihnachtskarte freut, die vom Pfarramt beigesteuert wurde.