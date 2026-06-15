Statt Auflösung: Wittenweierer Förderverein steckt neue Ziele

Der Förderverein 750 Jahre Wittenweier hat über die Zukunft der Gruppe entschieden. Beschlossen wurde eine Satzungsänderung und es wurde ein neuer Vorstand gewählt.

Sechs Jahre ist es nun her, seit der Schwanauer Ortsteil Wittenweier sein 750-jähriges Jubiläum feierte – feiern wollte, besser gesagt, denn die Corona-Pandemie machte den umfangreichen Planungen einen Strich durch die Rechnung. All dies ist nun lange vorbei, doch es gab noch ein Überbleibsel, über das sich nun zu kümmern war: Der Förderverein 750 Jahre Wittenweier existierte noch immer, zumindest auf dem Papier. Die Mitglieder waren kürzlich zur Hauptversammlung eingeladen, um gemeinsam zu beschließen, was damit nun passieren soll.

Nach dem Tod der beiden bisherigen Vorsitzenden Sven Kehrberger und Benjamin Herr ruhten die Aktivitäten des Fördervereins. Vom Vorstand übrig waren lediglich noch Kassiererin Martina Furrer und Schriftführerin Beate Rottler. Beiträge wurden von den gut 100 Vereinsmitgliedern ebenfalls keine mehr eingezogen.

Es war eine Karteileiche, anders kann man es nicht formulieren. Und so trafen sich zu Hauptversammlung ein Dutzend Vereinsmitglieder, um zu besprechen, was mit dem Relikt denn nun anzufangen sei.

Keine Konkurrenz zum Förderverein Heimatpflege

Die Vereinsauflösung wäre – nach erfüllter Mission – eine naheliegende Option. Dann würde das Geld – eine respektable fünfstellige Summe, die aus Spenden und Mitgliedsbeiträgen stammt – satzungsgemäß der Gemeinde Schwanau zugekommen mit der Auflage, den Betrag, vereinfach formuliert, Wittenweier zugutekommen zu lassen.

Andererseits gab Ortsvorsteher Hartmut Läßle, der den Abend leitete, zu bedenken, läge das Geld eben noch in den eigenen Händen, wenn man weitermachen würde. Und so könne man logischerweise selbst bestimmen, was und wann man dem Heimatdorf Gutes tun möchte. Der Elzpfad – weithin bekanntes Kleinod – hat sich noch nicht selbst repariert, auch das schnuckelige Feuerwehrhaus schräg gegenüber der Ortsverwaltung und auch das Pfarrhaus machten einen besorgniserregenden Eindruck.

Schnell folgten die Vereinsmitglieder, die vorbeigekommen waren, dieser These, so stand schnell fest, dass es weitergehen soll. Läßle erklärte sich bereit, den Vorsitz zu übernehmen, Stellvertreter wurde Michael Zeller, Martina Furrer und Beate Rottler bleiben Kassiererin und Schriftführerin. Dazu wurden Georg Zeller und Volker Heitz zu Beisitzern ernannt.

Läßle übernimmt Vorsitz

Ein Satzungsentwurf lag schon bereit, nach dem der Verein als „Verein zur Förderung der dörflichen Infrastruktur in Wittenweier“ benannt wird. Mit der Formulierung des Vereinszwecks, nämlich der „Förderung der Heimatpflege, Heimatkunde und Ortsverschönerung“ war man nicht wirklich glücklich, da in Wittenweier bereits ein „Förderverein Heimatpflege Wittenweier“ existiert. Läßle betonte, dass das Finanzamt dieses Schlagwort hinsichtlich der Gemeinnützigkeit in der Satzung gefordert habe und dies keinesfalls ein Indiz sei, dass man in Konkurrenz mit dem bereits bestehenden Verein treten wolle, auch wenn Sinn und Zweck durchaus ähnlich seien.

So geht’s weiter

In einem Schreiben sollen die Vereinsmitglieder über die Veränderungen informiert, dazu auch die – fortan deutlich reduzierten – Mitgliedsbeiträge wieder eingezogen werden. Sollte sich wider Erwarten zeigen, dass die nun anvisierten Ziele doch nicht realistisch seien, könne man den Verein immer noch auflösen. „Wenn wir falsch liegen“, so Läßle, „ist überhaupt nichts passiert“.