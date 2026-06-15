Statt Auflösung: Wittenweierer Förderverein steckt neue Ziele

Der Förderverein 750 Jahre Wittenweier hat über die Zukunft der Gruppe entschieden. Beschlossen wurde eine Satzungsänderung und es wurde ein neuer Vorstand gewählt.
Sechs Jahre ist es nun her, seit der Schwanauer Ortsteil Wittenweier sein 750-jähriges Jubiläum feierte – feiern wollte, besser gesagt, denn die Corona-Pandemie machte den umfangreichen Planungen einen Strich durch die Rechnung. All dies ist nun lange vorbei, doch es gab noch ein Überbleibsel, über das sich nun zu kümmern war: Der Förderverein 750 Jahre Wittenweier existierte noch immer, zumindest auf dem Papier. Die Mitglieder waren kürzlich zur Hauptversammlung eingeladen, um gemeinsam zu beschließen, was damit nun passieren soll.