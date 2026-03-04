Statistisches Bundesamt: Herz-Kreislauf-Erkrankung häufigste Todesursache bei Frauen

Herzinfarkte und ähnliche Erkrankungen sind für Frauen gefährlicher als für Männer. Zum Weltfrauentag veröffentlicht das Statistische Bundesamt Zahlen zu Geschlechterunterschieden bei der Gesundheit.
Wiesbaden - Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems wie Herzinfarkt oder Vorhofflimmern sind im Jahr 2024 die häufigste Todesursache bei Frauen in Deutschland gewesen. Gut ein Drittel (35,4 Prozent) der Todesfälle bei Frauen gingen darauf zurück, wie das Statistische Bundesamt mitteilt. 178.742 Frauen starben daran. Bei den Männern wurden 160.470 Todesfälle verzeichnet - das sind 31,9 Prozent.