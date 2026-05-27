Statistik zur Kriminalität: In Albstadt lebt es sich sicherer, als viele denken

Das subjektive Sicherheitsgefühl in Teilen der Albstädter Bürgerschaft bestätigt sich nicht durch die Zahlen der Kriminalitätsstatistik.
In Albstadt lebt es sich verhältnismäßig sicher. Das ist – zugespitzt formuliert – die Quintessenz der Kriminalitätsstatistik 2025, die Detlef Wysotzki, Leiter des Polizeireviers Albstadt, in der jüngsten Gemeinderatssitzung vorgestellt hat. Die Anzahl an Straftaten war 2025 mit 1986 so gering wie seit dem Jahr 2017 nicht mehr. Höchststand in den vergangenen Jahren herrschte im Jahr 2019 mit 2278 Straftaten. Dass das subjektive Sicherheitsgefühl in der Stadt derzeit ein anderes sei, wollte jedoch auch der erfahrene Polizeibeamte nicht leugnen. SPD-Stadträtin Jeannette Neugebauer hatte ihn zuvor nach seiner persönlichen Einschätzung zur Sicherheitslage gefragt. Ihr sei geschildert worden, dass sich Menschen in Albstadt teils nicht mehr sicher fühlen. „Ich kenne die Zahlen“, verwies Wysotzki auf seine Grafiken und betonte: „Deutschland ist eines der sichersten Länder der Welt, Baden-Württemberg eines der sichersten Bundesländer.“ Und die Kriminalitätsbelastung in Albstadt, sprich die Zahl der Straftaten pro 100.000 Einwohner, liegt in Albstadt unter dem Landesschnitt. „Wir machen Kontrollen, wir zeigen Präsenz“, führte Detlef Wysotzki weiter aus.