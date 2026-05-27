Statistik zur Kriminalität: In Albstadt lebt es sich sicherer, als viele denken

Das subjektive Sicherheitsgefühl in Teilen der Albstädter Bürgerschaft bestätigt sich nicht durch die Zahlen der Kriminalitätsstatistik.

In Albstadt lebt es sich verhältnismäßig sicher. Das ist – zugespitzt formuliert – die Quintessenz der Kriminalitätsstatistik 2025, die Detlef Wysotzki, Leiter des Polizeireviers Albstadt, in der jüngsten Gemeinderatssitzung vorgestellt hat. Die Anzahl an Straftaten war 2025 mit 1986 so gering wie seit dem Jahr 2017 nicht mehr. Höchststand in den vergangenen Jahren herrschte im Jahr 2019 mit 2278 Straftaten. Dass das subjektive Sicherheitsgefühl in der Stadt derzeit ein anderes sei, wollte jedoch auch der erfahrene Polizeibeamte nicht leugnen. SPD-Stadträtin Jeannette Neugebauer hatte ihn zuvor nach seiner persönlichen Einschätzung zur Sicherheitslage gefragt. Ihr sei geschildert worden, dass sich Menschen in Albstadt teils nicht mehr sicher fühlen. „Ich kenne die Zahlen“, verwies Wysotzki auf seine Grafiken und betonte: „Deutschland ist eines der sichersten Länder der Welt, Baden-Württemberg eines der sichersten Bundesländer.“ Und die Kriminalitätsbelastung in Albstadt, sprich die Zahl der Straftaten pro 100.000 Einwohner, liegt in Albstadt unter dem Landesschnitt. „Wir machen Kontrollen, wir zeigen Präsenz“, führte Detlef Wysotzki weiter aus.

„Lage noch verbesserungswürdig“ Oberbürgermeister Roland Tralmer ergänzte: „Die Lage ist immer noch verbesserungswürdig.“ Das „störanfällige Klientel“, wie es der OB nennt, sei in den vergangenen Jahren von Tailfingen nach Ebingen umgezogen. In Tailfingen habe man zwischenzeitlich größtenteils Ruhe, nun wollen Stadt und Polizei Maßnahmen ergreifen, um das Sicherheitsgefühl auch in der Ebinger Innenstadt wieder zu verbessern. Aufsuchende Sozialarbeit, aber auch restriktive Ordnungsmaßnahmen nannte Tralmer als Möglichkeiten.

Jedoch, relativierte Tralmer, begehe eben jenes Klientel Straftaten meist untereinander. „Außenstehende Dritte sind nicht die Zielscheibe“, ordnete auch Wysotzki ein. OB Roland Tralmer bilanzierte: „Wir leben im Vergleich zu Kommunen ähnlicher Größe sicher.“ Das müsse nur in den Köpfen der Bürger ankommen.

Aufklärungsquote: 69,2 Prozent

Was sagt die Kriminalitätsstatistik im Detail? Von den 1986 Straftaten im Jahr 2025 wurden 1374 aufgeklärt, was einer Quote von 69,2 Prozent entspricht. Zum Vergleich: In ganz Baden-Württemberg liegt die Aufklärungsquote gerade mal bei 62,5 Prozent, im gesamten Zollernalbkreis bei 65,2 Prozent.

Von den 1986 Straftaten wurden 1117 in Ebingen begangen, 402 in Tailfingen, 107 in Onstmettingen, 105 in Truchtelfingen, 44 in Lautlingen, 31 in Pfeffingen, 24 in Laufen, 15 in Margrethausen und fünf in Burgfelden. Ohne Zuordnung zu einem Teilort blieben 136 Straftaten. Das größte Stück am Straftaten-Kuchen machten Diebstähle ohne erschwerte Umstände aus (494 Taten). Typische Ladendiebstähle nannte Detlef Wysotzki als Beispiele, deren Anzahl im vergangenen Jahr deutlich zugenommen hat. 2024 wurden in dieser Rubrik nur 437 Delikte verzeichnet.

Sechs Wohnungseinbrüche

Ebenfalls erneut zugenommen haben Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung. 2024 wurden 44 Taten dieser Art bei der Polizei angezeigt, 2025 waren es schon 57. Insbesondere im Bereich der Kinder, Jugendlichen und Heranwachsenden steigen in dieser Deliktskategorie die Zahlen.

Konstant wiederum blieb das Niveau bei Rohheitsdelikten (2025: 430, 2024: 442) und Körperverletzungen (2025: 299, 2024: 298), wobei jedoch die Schwere der Körperverletzung bei den Taten zugenommen habe. Wie im Vorjahr gab es 2025 darüber hinaus drei Straftaten gegen das Leben. Auf Vorjahresniveau verharrt ist zudem die Zahl der Wohnungseinbruchsdiebstähle. Sechs waren es im Jahr 2025 im Stadtgebiet.

Betrugsfälle rückläufig

Rückläufig wiederum waren Betrugsfälle. 2024 konnten noch 264 verzeichnet werden, 2025 waren es noch 193. Mehr als halbiert hat sich zudem die Fallzahl bei Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Dies hänge maßgeblich mit der gesetzlichen Teillegalisierung von Cannabis zusammen, erklärte der Leiter des Albstädter Polizeireviers weiter. Zurückgegangen sind ebenfalls Gewalttaten gegen Polizeibeamte. 2025 waren es 23 Delikte dieser Art, 2024 noch 37. Wobei Wysotzki klarstellte: „Jede dieser Taten ist eine zu viel.“

Wer waren die Tatverdächtigen? Unter den 1099 Verdächtigen hat die Polizei 802 Erwachsene, 105 Heranwachsende, 113 Jugendliche und 79 Kinder registriert. Von den 1099 Tatverdächtigen waren 606 deutsche Staatsbürger und 493 Nichtdeutsche.