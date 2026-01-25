Statistik über Haigerloch: Welcher Teilort die meisten Einwohner gewinnt

Vier Mal in Folge ist die Einwohnerzahl der Stadt seit dem Jahr 2020 gewachsen. 2025 hat diese Aufwärtsentwicklung allerdings eine kleine Delle bekommen. ​

​Rückblende: Ende 2024 hatte die Stadtverwaltung bekannt gegeben, dass 11.170 Bürgerinnen und Bürger im Einwohnermeldeamt gemeldet sind. Ein Allzeit-Hoch in der jetzt über 50-jährigen Geschichte der Gesamtstadt. Wer jetzt davon geträumt hat, dass man diese Rekordmarke zum fünften Mal hintereinander toppen kann, der muss eine kleine Enttäuschung hinnehmen. Die zum 31. Dezember 2025 gemeldete Einwohnerzahl beträgt laut Stadtverwaltung exakt 11.154 Personen und damit 16 weniger als ein Jahr zuvor.​

Es gab zwar weniger Wegzüge (928) als 2024 (1000), aber auch fast 100 weniger Zuzüge (911) wie ein Jahr zuvor (1024). Das könnte möglicherweise auch seine Gründe darin haben, dass die vorhandenen städtischen Bauplätze seit dem vergangenen Jahr nur noch im gedrosselten Tempo verkauft werden, um den Vorrat an Bauland nicht zu schnell aufzubrauchen. Was die Zuzüge betrifft, so bevorzugen Neu-Haigerlocher eindeutig die Kernstadt. Hier meldeten 296 Menschen ihren Wohnsitz an. Danach folgt mit deutlichem Abstand Trillfingen mit 135 Personen. Das Städtle hat mit 306 Personen auch die meisten Wegzüge, auf Platz zwei liegt hier ebenfalls Trillfingen (131).

Auf Platz zwei liegt nach wie vor Stetten​

Erfreulicherweise ist die Geburtenzahl 2025 gestiegen. 108 neue Erdenbürger erblickten das Licht der Welt, zwölf mehr als im Jahr 2024 und exakt gleich viel wie 2023. Die meisten Kinder, die zur Welt kamen, sind übrigens Stettener (22).​

Es wurde auch etwas weniger gestorben im Stadtgebiet. Die Zahl der Todesfälle ging 2025 auf 106 zurück, 2024 war noch 108 Todesfälle zu beklagen.

Was die Größe der neun Stadtteile angeht, ist eines klar erkennbar. Die Kernstadt hat einen deutlichen Abstand zu den anderen acht Teilorten. Ende 2025 lebten dort 2358 gemeldete Personen. Das Rennen um Platz zwei hinter Haigerloch entschied erneut Stetten für sich. Mit 1657 Einwohner ist die Bergwerksgemeinde zweitgrößter Stadtteil, gefolgt von Gruol mit 1618 Einwohnern. Kleinster Stadtteil bleibt Hart mit 540 Einwohnern.

Bittelbronn gewinnt am meisten

Und wer hat in den vergangenen zwölf Monaten am meisten Bewohner hinzugewonnen? In dieser Hitliste liegt ein relativ kleiner Ort an der Spitze. Es ist Bittelbronn. Dessen Einwohnerzahl wuchs Ende 2025 um 13 Personen auf 713 Einwohner (2024: 700). Bittelbronn war in dieser Hinsicht auch schon 2024 (+19) und 2023 (+38) sehr auffällig.​

Auf Platz zwei folgt Trillfingen mit einem Plus von elf Bürger und Bürgerinnen. Ende 2025 hatten dort 1372 Menschen ihren Wohnsitz (2024: 1361). Platz drei der Orte mit Einwohnerwachstum teilen sich Stetten und Hart (jeweils plus sechs Einwohner). Alle anderen hatten ein negatives Bevölkerungssaldo. Vornweg die Kernstadt und Owingen, die jeweils 21 Bewohner einbüßten. Einwohnerverluste mussten auch Bad Imnau (-5), Gruol (-4) und Weildorf (-1) hinnehmen.​

Einwohnerzahlen

Das Städtle in Zahlen (Stand 31. Dezember 2025):​

Kernstadt: Einwohner: 2358; Zuzüge: 296; Wegzüge: 306; Geburten: 17; Sterbefälle: 34.