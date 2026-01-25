Statistik über Haigerloch: Welcher Teilort die meisten Einwohner gewinnt

Vier Mal in Folge ist die Einwohnerzahl der Stadt seit dem Jahr 2020 gewachsen. 2025 hat diese Aufwärtsentwicklung allerdings eine kleine Delle bekommen.
Rückblende: Ende 2024 hatte die Stadtverwaltung bekannt gegeben, dass 11.170 Bürgerinnen und Bürger im Einwohnermeldeamt gemeldet sind. Ein Allzeit-Hoch in der jetzt über 50-jährigen Geschichte der Gesamtstadt. Wer jetzt davon geträumt hat, dass man diese Rekordmarke zum fünften Mal hintereinander toppen kann, der muss eine kleine Enttäuschung hinnehmen. Die zum 31. Dezember 2025 gemeldete Einwohnerzahl beträgt laut Stadtverwaltung exakt 11.154 Personen und damit 16 weniger als ein Jahr zuvor.