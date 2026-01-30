Statistik-Könige bei VfB und SCF: Ballermann Undav, Pferdelunge Eggestein und Co.

Harry Kane ist Top-Torjäger, Michael Olise hat die meisten Assists – so weit, so bekannt. Doch auch in Stuttgart und Freiburg lassen sich statistische Spitzenreiter finden.

Fangen wir bei den Torjägern an. VfB-Star Deniz Undav belegt hinter dem übermenschlichen Kane mit elf Saisontreffern den zweiten Platz. 63 Abschlüsse brauchte der 29-Jährige für diese elf Tore – knapp weniger als der Engländer (66) und dessen kongenialer Partner Michael Olise (65). Undav absolvierte allerdings nur 15 Spiele. Normiert auf 90 Minuten ist der Stuttgarter mit Abstand der „Ballermann“ der Liga: 5,22 Schüsse gibt er im Schnitt ab, deutlich mehr als Kane (4,32) und Olise (4,01). Auf dem vierten Platz ist ein weiterer Stuttgarter zu finden: Tiago Tomás liegt mit 3,73 Abschlüssen pro 90 Minuten gleichauf mit Kölns Shootingstar Saïd El Mala.

Keiner flankt häufiger Mit Jamie Leweling haben die Schwaben einen weiteren Spitzenreiter in ihren Reihen. Seine 59 Flanken aus dem Spiel heraus sind absoluter Top-Wert, deutlich vor dem Hoffenheimer Duo Vladimir Coufal (49) und Bazoumana Touré sowie Dortmunds Julian Ryerson (beide 48). Lewelings Teamkollege Maximilian Mittelstädt ist mit 42 Flanken in dieser Hinsicht immerhin Neunter.

Auch Stuttgarts Schlussmann Alexander Nübel beweist in dieser Saison einmal mehr statistisch, dass er zu den besten Keepern der Bundesliga zählt. Siebenmal hielt der 29-Jährige seinen Kasten bereits sauber. Noch häufiger zu Null spielten nur BVB-Rückhalt Gregor Kobel (zehn), Leipzigs Péter Gulácsi (neun) und Gladbachs Moritz Nicolas (acht). Auch Nübels „Save Percentage“ ist die viertbeste der Liga: 72 Prozent der Abschlüsse, die auf sein Tor kamen, parierte er.

Matanović nicht mehr Top-Joker

Im Freiburger Lager lässt sich ebenfalls der ein oder andere Statistik-Superstar finden. Und das, obwohl gleich zwei SC-Akteure am vergangenen Wochenende ihren Status als Spitzenreiter verloren. Igor Matanović ist nach seinem Startelf-Einsatz gegen Köln nicht mehr der Spieler mit den meisten Joker-Auftritten ist. 14-mal kam der Kroate bereits von der Bank, wurde nun aber von Leipzigs Ezechiel Banzuzi überholt.

Maximilian Eggestein wurde indes bei den gelaufenen Kilometern von dem bereits erwähnten Coufal überholt. 225,1 Kilometer spulte die Freiburger Pferdelunge bis dato ab – 500 Meter weniger als der Tscheche von der TSG Hoffenheim. Eggestein ist jedoch weiterhin einer von nur fünf Feldspielern, die in der Bundesliga noch keine einzige Minute verpassten. Die anderen sind Danilho Doekhi und Leopold Querfeld von Union Berlin, Heidenheims Kapitän Patrick Mainka sowie Gladbachs Nico Elvedi.

Manzambi schon 47-mal gefoult

Immerhin hat Johan Manzambi seinen Top-Status noch nicht verloren. Kein anderer Spieler der Bundesliga ist bislang so gut darin, seinem Kontrahenten ein Foul anzuhängen. 47-mal wurde der 20-jährige Niederländer bereits unfair zu Boden geschickt – deutlich häufiger als der zweitplatzierte Rocco Reitz (40) von Borussia Mönchengladbach und Leipzigs Antonio Nusa (37).