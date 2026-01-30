Statistik-Könige bei VfB und SCF: Ballermann Undav, Pferdelunge Eggestein und Co.

Harry Kane ist Top-Torjäger, Michael Olise hat die meisten Assists – so weit, so bekannt. Doch auch in Stuttgart und Freiburg lassen sich statistische Spitzenreiter finden.
Fangen wir bei den Torjägern an. VfB-Star Deniz Undav belegt hinter dem übermenschlichen Kane mit elf Saisontreffern den zweiten Platz. 63 Abschlüsse brauchte der 29-Jährige für diese elf Tore – knapp weniger als der Engländer (66) und dessen kongenialer Partner Michael Olise (65). Undav absolvierte allerdings nur 15 Spiele. Normiert auf 90 Minuten ist der Stuttgarter mit Abstand der „Ballermann“ der Liga: 5,22 Schüsse gibt er im Schnitt ab, deutlich mehr als Kane (4,32) und Olise (4,01). Auf dem vierten Platz ist ein weiterer Stuttgarter zu finden: Tiago Tomás liegt mit 3,73 Abschlüssen pro 90 Minuten gleichauf mit Kölns Shootingstar Saïd El Mala.