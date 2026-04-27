Statistik: Immer mehr Radfahrer sterben im Straßenverkehr

Fast jedes zweite tödlich verunglückte Opfer saß auf einem E-Bike. Viele sind über 65. Welche Rolle Autofahrer bei Unfällen spielen, zeigt die neue Statistik.
Wiesbaden - Die Zahl der im Straßenverkehr getöteten Fahrradfahrer- und -fahrerinnen ist im vergangenen Jahr auf 462 gestiegen. Das waren 3,8 Prozent mehr als im Jahr 2024, wie das Statistische Bundesamt mitteilt. Nach vorläufiger Statistik war jeder sechste (16,4 Prozent) im Straßenverkehr getötete Mensch mit dem Fahrrad unterwegs. Fast jedes zweite Opfer saß auf einem umgangssprachlich als E-Bike bezeichneten Pedelec.