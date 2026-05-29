Statistik im Mai: Arbeitslosigkeit im Zollernalbkreis spürbar gesunken

Nach dem Anstieg der Arbeitslosigkeit zu Beginn des Jahres ließ die Frühjahrsbelebung mit der leichten Zunahme auf sich warten. Im Mai sinkt die Arbeitslosigkeit aber spürbar.

Zum Stichtag sind 20.857 Menschen arbeitslos gemeldet, erstmals in diesem Jahr weniger als 21.000. Die Arbeitslosenquote geht dadurch um ein Zehntel auf 4,3 Prozent zurück. Die Agentur für Arbeit Balingen-Reutlingen, in deren Zuständigkeitsbereich vier Landkreise fallen, berichtet darüber in einer Mitteilung. „Ein Rückgang der Arbeitslosigkeit im Mai ist saisonal durchaus üblich“, ordnet Markus Nill, Chef der Agentur für Arbeit Balingen-Reutlingen, die jüngste Entwicklung auf dem heimischen Arbeitsmarkt ein. „Er fällt aber diesmal erfreulicherweise stärker aus als in den Vorjahren“, so Nill weiter.

Rund 4440 Menschen mussten sich im Mai zwar arbeitslos melden. Dagegen konnten aber mehr als 4920 Personen ihre Arbeitslosigkeit beenden, wenn auch teilweise nur vorübergehend. In den zurückliegenden vier Wochen ist die Zahl der Arbeitslosen dadurch um 2,4 Prozent gesunken. „Gemessen am Vorjahr ist die Arbeitslosigkeit aber 3,3 Prozent höher, weil nach wie vor die schwache Konjunktur und die Strukturkrise der Wirtschaft den Arbeitsmarkt belasten. Immerhin ist der Anstieg aber deutlich geringer ausgefallen als in den Jahren zuvor“, so Nill.

Arbeitskräftenachfrage nimmt wieder zu

Trotz aller wirtschaftlicher Unsicherheit ist die Nachfrage nach Arbeitskräften im Mai wieder gestiegen. Insgesamt wurden rund 1200 Stellen neu gemeldet, fast ein Viertel mehr als im Monat zuvor. Nach wie vor hat die Agentur für Arbeit mehr als 5000 Stellen zur Besetzung im Bestand.

Unsere Empfehlung für Sie Arbeitsmarkt im Zollernalbkreis Weniger Arbeitslose zum Jahresende als erwartet Die Arbeitslosenzahlen ändern sich trotz schwieriger Rahmenbedingungen kaum. Zudem ist die Einstellungsbereitschaft der Betriebe im Dezember gesunken.

Zur Agentur für Arbeit Balingen-Reutlingen gehören die Landkreise Reutlingen, Tübingen, Sigmaringen und Zollernalbkreis. In den zurückliegenden vier Wochen entwickelte sich die Arbeitslosigkeit in den Regionen zwar etwas unterschiedlich, ist aber im Vormonatsvergleich überall gesunken, im Vergleich zum Vorjahr dagegen in allen Landkreisen gestiegen.

Die Kreise im Überblick

Mit 2600 von der Agentur für Arbeit und 2728 vom Jobcenter Zollernalbkreis und damit insgesamt 5328 betreuten Personen ist die Zahl der Arbeitslosen im Zollernalbkreis um 120 Personen niedriger als vier Wochen zuvor.

Im Landkreis Reutlingen sind im Mai 7919 Menschen arbeitslos, 225 weniger als vor einem Monat. 3689 davon sind bei der Agentur für Arbeit gemeldet und 4230 beim Jobcenter Landkreis Reutlingen.

Die Arbeitslosigkeit im Landkreis Tübingen ist seit April um 92 Personen gesunken. Im Mai sind in Tübingen 4802 Menschen arbeitslos gemeldet. Die Agentur für Arbeit betreut davon 2542 Personen, das Jobcenter Landkreis Tübingen 2260.

Im Landkreis Sigmaringen verringerte sich die Zahl der Arbeitslosen um 76 auf jetzt 2808 Personen. Davon werden 1554 von der Agentur für Arbeit und 1254 vom Jobcenter Landkreis Sigmaringen betreut.