Statistik im Mai: Arbeitslosigkeit im Zollernalbkreis spürbar gesunken

Nach dem Anstieg der Arbeitslosigkeit zu Beginn des Jahres ließ die Frühjahrsbelebung mit der leichten Zunahme auf sich warten. Im Mai sinkt die Arbeitslosigkeit aber spürbar.
Zum Stichtag sind 20.857 Menschen arbeitslos gemeldet, erstmals in diesem Jahr weniger als 21.000. Die Arbeitslosenquote geht dadurch um ein Zehntel auf 4,3 Prozent zurück. Die Agentur für Arbeit Balingen-Reutlingen, in deren Zuständigkeitsbereich vier Landkreise fallen, berichtet darüber in einer Mitteilung. „Ein Rückgang der Arbeitslosigkeit im Mai ist saisonal durchaus üblich“, ordnet Markus Nill, Chef der Agentur für Arbeit Balingen-Reutlingen, die jüngste Entwicklung auf dem heimischen Arbeitsmarkt ein. „Er fällt aber diesmal erfreulicherweise stärker aus als in den Vorjahren“, so Nill weiter.