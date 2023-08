Auf dem gesamten Bad Dürrheimer Gebiet gab es 173 Unfälle im Jahr 2022, im Jahr 2021 waren es 153. Der Mittelwert für die Jahre 2018 bis 2022 liegt bei 165.

Im gesamten Schwarzwald-Baar-Kreis waren es 5454 Unfälle, was eine Zunahme von 9,7 Prozent bedeutet, 2021 waren es 4972 Unfälle. Auf den Straßen des Kreisgebiets gab es insgesamt 796 Verunglückte Personen, was ebenfalls eine Steigerung von 11,4 Prozent bedeutet zum Vorjahr, dort waren es 690 Personen.

Da über Bad Dürrheimer Gemarkung einige Autobahnkilometer der A 81 verlaufen wie auch des Autobahnzubringers, sind diese Zahlen ebenfalls interessant. Angegeben sind diese ebenfalls für den Landkreis: 112 Unfälle 2022, 100 ein Jahr zuvor, ein Plus von zwölf Prozent. Bei 103 gab es Sachschäden (2021: 89) und es verunglückten zehn Personen, (2021: 17), es gab einen Schwerverletzten ( 2021: sechs), bei den leicht verletzten waren es neun (2021: elf), es gab keinen Toten.

Anders sah das bei letzterer Zahl auf dem Stadtgebiet Bad Dürrheim aus. Hier gab es sowohl in 2022 als auch in 2021 jeweils zwei Tote. Wobei im vergangenen Jahr einer davon im Verkehr geschlossener Ortschaften und einer außerhalb zu beklagen war.

Zwei Unfälle mit Todesfolge

Im Detail ereignete sich ein Unfall am Samstag, 25. Juni 2022, auf der B 523 Zwischen Hochemmingen und dem Kreisverkehr am Edeka-Center auf Höhe des Waldstücks. Nach Polizeiangaben geriet eine Pkw-Lenkerin auf die Gegenfahrbahn, nach Polizeiermittlungen weil sie abgelenkt war, ohne dass die Ablenkung näher beschrieben wurde. In dem anderen Fahrzeug erlag ein Insasse später seinen Verletzungen. Der zweite tödliche Unfall ereignete sich im Industriegebiet. Dort wartete am 12. Dezember gegen 12.20 Uhr ein Sattelzuglenker beim Discounter auf eine Verkehrslücke, um vom Parkplatz links abbiegen zu können. Eine 82-jährige Senioren ging auf dem Gehweg vor ihm vorbei als er anfuhr, auch sie erlag ihren Verletzungen.

14 Personen wurden im Jahr 2022 bei Unfällen schwer verletzt, 2021 waren es neun und 45 erlitten leichte Verletzungen auch hier gab es einen Anstieg, im Jahr zuvor waren es 37.

Für den Schwarzwald-Baar-Kreis gab es insgesamt 102 Unfälle, die unter Alkoholeinfluss verursacht wurden (2021: 65). Dabei wurde eine Person getötet, es gab sechs Schwer- und 27 Leichtverletzte. Und nicht nur mit Alkohol im Blut, sondern auch mit Drogen setzten sich einige hinter das Lenkrad. Hier gab es fünf Drogenunfälle, mit drei verletzten Personen. Hier gibt es für die Kurstadt keine Angaben.