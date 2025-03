Statistik: Frauen in deutschen Parlamenten deutlich unterrepräsentiert

1 Nicht einmal ein Drittel der Abgeordneten im künftigen Bundestag sind Frauen. (Archivfoto) Foto: Christoph Soeder/dpa

Der Frauenanteil in den deutschen Parlamenten ist weiterhin erheblich kleiner als ihr Anteil an der Bevölkerung. Daran hat sich in den vergangenen Jahren kaum etwas geändert.









Wiesbaden - Frauen sind in den Parlamenten in Deutschland nach wie vor deutlich unterrepräsentiert. Daran hat sich in den vergangenen Jahren wenig verändert, wie das Statistische Bundesamt mitteilt. Im neu gewählten Bundestag beträgt der Frauenanteil 32,4 Prozent. In den Länderparlamenten liegt er bei 33,2 Prozent und auf kommunaler Ebene bei 30,5 Prozent. Zum Vergleich: Von der erwachsenen Bevölkerung mit deutscher Staatsbürgerschaft waren zuletzt 51,7 Prozent Frauen.