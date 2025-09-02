Statistik: Bevölkerung schrumpft im Osten und wächst im Westen

Die Wiedervereinigung ist mehr als drei Jahrzehnte her. Wie hat sich seither die Bevölkerungszahl in Ost und West entwickelt? Das Statistische Bundesamt gibt Einblicke.
Wiesbaden - Seit fast 35 Jahren ist Deutschland wiedervereint. In dieser Zeit ist die Bevölkerungsentwicklung in den Bundesländern unterschiedlich verlaufen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts sank die Bevölkerungszahl in den östlichen Bundesländern ohne Berlin zwischen 1990 und 2024 um 16 Prozent auf 12,4 Millionen Menschen. Im gleichen Zeitraum stieg sie in den West-Ländern um 10 Prozent auf 67,5 Millionen.