Seelbach ist im Jahr 2024 gewachsen. Die Gemeinde kratzt an der 5000-Einwohner-Marke.

Die Gemeinde Seelbach zählte Ende 2024 4926 Einwohner. Ddavon sind 2438 männlich und 2488 weiblich. Die Einwohnerzahl ist damit gegenüber 2023 leicht gestiegen, teilt die Gemeinde nach der Auswertung der Bevölkerungs- und Standesamtszahlen mit. 84 Menschen seien zudem nur mit einem Nebenwohnsitz in Seelbach gemeldet.

90 Jahre alt und älter sind 44 Mitbürger, wobei die älteste Einwohnerin 98 Jahre ist. 38 Kinder wurden im Jahr 2024 geboren, 17 Mädchen und 21 Jungen. Im Jahr 2023 waren es noch 30 Kinder. Die beliebtesten Namen, so die Gemeinde weiter, waren Malia, Jonah, Luan und Paul, die jeweils zwei Mal vergeben wurden.

Drei Paare von außerhalb heirateten in Seelbach

27 Eheschließungen wurden beim Meldeamt registriert. Im Jahr 2023 waren es 23 Eheschließungen. Beim Seelbacher Standesamt fanden im Trauzimmer und im Klosterhof des Rathauses 22 Eheschließungen statt, davon waren drei Paare nicht in Seelbach wohnhaft. 18 Ehepaare konnten im vergangenen Jahr das Fest der Goldenen Hochzeit feiern, acht Ehepaare das Fest der Diamantenen Hochzeit und fünf Ehepaare das seltene Fest der Eisernen Hochzeit, informiert die Gemeinde.

Die Zahl der Sterbefälle in Seelbach lag im vergangenen Jahr bei 62, davon sind 13 im Pflegeheim und 22 Personen in ihrem häuslichen Umfeld in Seelbach verstorben. 2023 starben 56 Mitbürger , 2022 waren es 68 Mitbürger.

Die Zahl der Kirchenaustritte ist gesunken. 2024 wurden 43 Austritte registriert, 2023 waren es 54, 2022 waren es 86 Austritte. 55 Personen wurden auf den Friedhöfen der Gemeinde bestattet. Die 51 Bestattungen in Seelbach setzen sich aus 41 Urnenbeisetzungen und zehn Erdbestattungen zusammen. Zudem gab es in Wittelbach drei Urnenbeisetzungen und eine Erdbestattung.