Spektakulärer Unfall in Burgberg Fahrer nach mehrfachem Überschlag unverletzt – Fiat fliegt 20 Meter durch die Luft

Es grenzte an ein Wunder, was am Montagabend in Königsfeld-Burgberg geschah. Ein Mann war mit seinem Fiat von der Straße abgekommen, flog mit seinem Wagen einige Meter durch die Luft, überschlug sich mehrfach heftig – und blieb augenscheinlich unverletzt.