Bald bis zu 20.000 neue Katzen in Horb? Nur eine Kastrationspflicht kann helfen

Katzenschutzverordnungen sind in vielen Gemeinden Gesprächsthema. Immer mehr Kommunen schließen sich an, um etwas gegen die exponentiell wachsende Katzenbevölkerung zu tun. Doch der wichtigste Punkt fehlt in der Horber Verordnung.