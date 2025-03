Stationenweg in Harthausen: Interaktiv durch die Fastenzeit

Unter dem Thema „Was bedeutet der Kreuzweg Jesu für mich ?“ lädt die Pfarrgemeinde Harthausen zum Besuch des Fastenwegs in die Harthauser Pfarrkirche St. Mauritius ein. An 14 Stationen wird der biblische Leidensweg Jesu nachgezeichnet.

Das Frauenteam mit Helene Endriß, Sabrina Otto, Gabi Heilig, Sonja Kromer, Edith Friedrich und Ingrid Traub-Hotz hat – verteilt im gesamten Kirchenschiff – zu besinnlichen Auszeiten einladende Oasen geschaffen, die angelehnt an die 14 Stationen des biblischen Leidenswegs Jesu, Gelegenheit bieten, sich mit den Grenzerfahrungen des Lebens – Leiden, Angst und Tod – auseinander zu setzen.

Die mit viel Kreativität überwiegend aus gesammelten Naturmaterialien geschaffenen Stationen von der Verurteilung Jesu durch Pilatus bis zu seinem Tod am Kreuz zeigen Darstellungen des Kreuzes in vielerlei Variationen, die mit dazu passenden Texten zu Besinnung, Gebet und kleinen Mitmachaktionen einladen.

Grün ist die Hoffnung auf Erlösung durch das Kreuz. Foto: Gauggel

„In einer Zeit totaler Verunsicherung und des Verlusts bisheriger Werte, voller Krieg, Hass und Gewalt möchte unser Fastenweg im Vertrauen auf die liebende Zuwendung Gottes zur Welt und zu deren Menschen kleine Zeichen der Hoffnung setzen“, sagt Sprecherin Helene Endriß.

Die Frauen haben Naturmaterialien verwendet. Foto: Gauggel

Daher endet der Kreuzweg auch nicht mit dem Kreuzestod Jesu, sondern mit einer weiteren Station in der Taufkapelle neben dem Haupteingang.

Die Besucher dürfen selbst zum Buntstift greifen. Foto: Gauggel

Dort weisen zum Ende des Fastenwegs ein bunt gestaltetes Erlösungskreuz und Blumen auf die Hoffnung verheißende Osterbotschaft hin, in der es heißt: „Ich bin bei euch alle Tage, bis zum Ende der Welt. Ich heile, was verwundet ist, richte auf was darnieder liegt, lasse auferstehen, was tot ist.“

Gebete zum Mitnehmen liegen an mehreren Stationen aus. Foto: Gauggel

An einigen Stationen liegen Textblätter mit Gebeten zum Mitnehmen bereit. Eröffnet wurde der Fastenweg am Sonntag nach Aschermittwoch. Ihn zu besuchen ist möglich in dem täglich geöffneten Gotteshaus bis Gründonnerstag, 17. April.